‏وە شمارە.. "جمانکی و کەلار" بەرزترین ئاست واران لە هەرێم کوردستان توومار کردن

‏شەفەق نیوز- هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی کەشناسی و بومەلەرزەزانی لە هەرێم کوردستان، لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە، ئاست جیاوازیگ لە واران وارین لە ناوچەیل جیاجیا توومار کرد، ئامارەیل لە بڕیگ قەزا و ناحیە بەرزەو بوی ئەرا زیاتر لە 38 ملم، لە وەختیگ ناوەن شارەیل شەپوول تریشقە و واران وەردەوامە.

‏وەپای ئەو داتایلە ک ئاژانس شەفەق نیوز چەودێری کردیە، نەخشەی واران وارین وەپای ئی شێوازە بوی:

‏پارێزگای دهۆک: "جمانکی و زاويتە" لە پێشەنگ

‏دهۆک بەرزترین ئاست گشتی لە هەرێم توومار کرد، ناوچەی جمانکی وە 35 ملم لە پێشەنگ بوی، و دویای ئەویش زاويتە وە 33 ملم، و سمێل وە 30.4 ملم. لە وەختیگ ناوەن شار دهۆک 20.7 ملم، و شێلادزێ 20.5 ملم توومار کردن.

‏هەولێر پایتەخت: واران رفت لە ناوەن شار و هێران

‏شار هەولێر ناوەن وارانیگ رفت وەخوەی دی کە رەسیە 27.4 ملم، لە وەختیگ ناوچەی هێران 25.5 ملم، و نازەنین 21.8 ملم توومار کردن. بەڵام بڕ وارانەگە لە ناوچەیل کوی و کوێستان جویر حاجی ئۆمەران و سیدەکان و رواندز کەمتر بوی و لە ناوەین 2.6 تا 4 ملم بوی.

‏پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە: بەرزنجە ها نوا

‏لە سلێمانی، ناوچەی بەرزنجە بەرزترین ئاست وە 25.8 ملم توومار کرد، و دویای ئەویش بازیان وە 18 ملم. بەڵام لە ناوەن شار سلێمانی واران رەسیە 12 ملم. لە پارێزگای هەڵەبجەیش، ناوەن شار 16.4 ملم توومار کرد، و دویای ئەو ناوچەی بیارە وە 16 ملم هات.

‏ئیدارەی گەرمیان: "کەلار" بەرزترین شمارە توومار کرد

‏قەزای کەلار بەرزترین شمارە لە ئامار گشتی وە 38.8 ملم توومار کرد، و دویای ئەویش ناوچەی کفری وە 36 ملم، و خانەقین وە 32.3 ملم هات، یەیش نیشانەی شەپوولیگ لە واران رفت بوی ناوچەیل باشوور هەرێم گردەو.