‏وە سەرۆکایەتی سوودانی.. شاندیگ چوارچێوەی هەماهەنگی رەسیە سلێمانی

شەفەق نیوز- سلێمانی

‏محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرەیل عراق (کاروەڕیخەر)، ئمڕوو دووشەممە، وە یاوەری شاندیگ سیاسی لە "چوارچێوەی هەماهەنگی" رەسیە پارێزگای سلێمانی.

‏نووسینگەی راگەیانن سەرۆک وەزیرەیل لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ، راگەیان: "محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرەیل، رەسیە پارێزگای سلێمانی و شاندیگ سیاسی باڵای چوارچێوەی هەماهەنگی ها وەگەردی."

‏لە بەیاننامەگە هاتیە شاندەگە پێکهاتوێد لە:

‏هادی عامری، ئەمیندار گشتی رێکخریاگ بەدر، موحسین مەندەلاوی، سەرۆک هاوپەیمانی ئەساس، عەباس ڕازی، ئەمینداری گشتی چوارچێوەی هەماهەنگی.

