وە سەرۆکایەتی سوودانی.. شاندیگ چوارچێوەی هەماهەنگی رەسیە سلێمانی
شەفەق نیوز- سلێمانی
محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرەیل عراق (کاروەڕیخەر)، ئمڕوو دووشەممە، وە یاوەری شاندیگ سیاسی لە "چوارچێوەی هەماهەنگی" رەسیە پارێزگای سلێمانی.
نووسینگەی راگەیانن سەرۆک وەزیرەیل لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ، راگەیان: "محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرەیل، رەسیە پارێزگای سلێمانی و شاندیگ سیاسی باڵای چوارچێوەی هەماهەنگی ها وەگەردی."
لە بەیاننامەگە هاتیە شاندەگە پێکهاتوێد لە:
هادی عامری، ئەمیندار گشتی رێکخریاگ بەدر، موحسین مەندەلاوی، سەرۆک هاوپەیمانی ئەساس، عەباس ڕازی، ئەمینداری گشتی چوارچێوەی هەماهەنگی.