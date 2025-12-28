وەسێدارەدان شاکر دوری لەبان تاوانەیل کوشتن بازرزانیەیل

شەفەق نيوز- بەغداد

دادگای تاوانەیل باڵا، ئمڕوو یەکشەممە، فەرمان وەسێدارەدان تاوانکار "لیوای ئەمن" لە رژیم وەرین، ئاگر غەفوور دوری دەرکرد.

دادگا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمان وەسێدارەدان دوری لەبان بەشداریکردن و جیوەجیکردن کوشتن وە کومەڵ کوردەیل بارزانی دەرچگ.

وەگورەی بەیاننامەگە، ئەو هەڵمەتە کە شاکر دوری دەسیگ لەناوی داشتیە، وەبان زاڕوو و ژن و گەورە و گەنجەیل جیوەجی کریاس، و یەکیگ لەی قەورسانەیلە لە سەقڵاویە بویە.