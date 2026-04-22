وە ساڵیاد دامەزریان سەندیکایان.. نێچیروان بارزانی هان رووژنامەنووسەیل كوردستان دەێد لەبان پابەندبوین وە "راسگوویی و پیشەیی"

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم كوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، پیرووزبایی پیشکەش وە گشت رووژنامەنووسەیل و راگەیانکارەیل لە هەرێم كوردستان کرد، وە بوونەی 128ەمین ساڵیاد دەرچگن رووژنامەی (كوردستان) لەبان دەس میر میقداد میدحەت بەدرخان، و 28ەمین ساڵیاد دامەزرانن سەندیکای رووژنامەنووسەیل كوردستان.

وەي بوونە، سەرۆک نێچیروان بارزانی لە بەیاننامەیگ، دووپاتکردن لەبان پابەندبوین قۊل و جیگیر خوەی ئەرا مقیەتیکردن ئازادی رووژنامەگەری و ئازادی رادەربڕین دووارەو کرد، وە هەژمارکردنیان جویر بنەمایگ سەرەکی لە بنەمایەیل دیموکراسی و کۆمەڵگەی مەدەنی پیشکەفتگ.

دووپاتیش کرد لەبان وەردەوامبوینی لە کارکردن ئەرا دابینکردن ژینگەیگ گونجیاگ ئەرا کارکردن کە دویر بوود لە گشت کوت و بەندەیلیگ لەبان کار راگەیانن، وەو جۊرە کە ماف رەسین وە زانیارییەیل مسۆگەر بکەێد، و پارێزبەندی پیشەیی ئەرا رووژنامەنووسەیل دابین بکەێد.

سەرۆک هەرێم كوردستان وتیش: رووژنامەگەری ئازاد و ویرەدار هاوبەشیگ کاراس لە چەسپانن بنەمایەیل حوکمڕانی دروس و دادپەروەر؛ وە داواکردن لە رووژنامەنووسەیل ئەرا پابەندبوین وە باڵاترین پێوەرەیل راسگوویی و پیشەیی، وەگەرد مقیەتیکردن بەرژەوەنی گشتی و ئاشتی کۆمەڵایەتی، هەرلیوا هانیان دا لەبان وەرەونوابردن فەرهەنگ وەیەکەوژیان، و قەبووڵکردن ئەوەکان، و وەخشین، و وەرەونوابردن گیان نیشتمانی و دووسداشتن نیشتمان.