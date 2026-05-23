وەسانن دەیان پرۆژە لە کەرکووک لەوەر نەوین تەرخانکردنە داراییەیل

ئەحمەد رەمزی کۆپەرلۆ ئەندام ئەنجومەن پارێزگای کەرکووک، ئمڕوو شەممە، دووپات کە دەیان پرۆژەی خزمەتگوزاری لە کەرکووک هێمان و وسیای و پەککەفتگ مەننە لەوەر نەوین تەرخانکردنە داراییەیل و خەرجنەکردن پیشینەیل ئەرا بەڵێندەرەیل، کە بویە مدوو بیبەشکردن هاووڵاتییەیل لە خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەیل.

کۆپەرلۆ، لە لێدوانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت:فرە لە پرۆژەیل لە ناوچەیل کەرکووک، لەناویان ناوچەی قوریە، کەفتنەسە وەر وساننیگ وەردەوام لە ئەنجام کێشە داراییەیل و دۊاکەفتن خەرجکردن شایستەیل تایبەت وە کۆمپانیا جیوەجیکارەیل.

دیاری کرد کە پرۆژەی ئاوەڕۆ لە قوریە وسیاس لەوەر خەرجنەکردن پیشینەیگ دارایی ئەرا بەڵێندەرەگە، لە وەختیگ پرۆژەی قیرتاوکردن کەفتیەسە وەر هەمان کێشە دۊای وسانن کار لەناوی وە دەسپیچگ خوازین پیشینەیگ نوو، وتیش: وەردەوامبوین وسانن پرۆژەیل بویە هووکار لەناوچگن بەشەیلیگ لە کارە تەواوکریاگەیل و زەرەدمەنبوینیان، بیجگە لە دۊاکەفتن تەواوکردن ئەو خزمەتگوزارییەیلە کە هاووڵاتییەیل یە چەن ساڵیگە چەوەڕێیان کەن.

کۆپەرلۆ دووپاتیش کرد لە گرنگی چەسپانن رێنماییەیل تۊن لەبان بەڵێندەرەیل وەرجە داین پرۆژەیل وەپییان، و دیاری کرد کە گریەداین وەردەوامبوین کار وە خەرجکردن پیشینە داراییەیل بویە هووکار پەکخستن دەیان پرۆژە لە پارێزگاگە.

ئەندام ئەنجومەن پارێزگای کەرکووک هەمیش و:دۆسیەی پرۆژە وسیاگ و پەککەفتگەیل لە ماوەی دانیشتن ئەنجومەن پارێزگا لە ئایندە خەێدە رۊ، و داوای پەیاکردن چارەسەرەیل پەلە ئەرا کۆتاییهاوردن وە قەیران وسانن پرۆژەیل لە کەرکووک کرد.