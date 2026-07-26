وەزیر داد کۆمەڵگەی دادوەری لە قەزای خانەقین واز کەێد

شەفەق نیوز - خانەقین

وەزیر داد خالید شوانی، کۆمەڵگەی دادوەری ئەرا فەرمانگەیل دادوەری لە قەزای خانەقین سەر وە پارێزگای دیالە واز کرد، وە ئامادەبۊن پارێزگار دیالە عەدنان شەمەری و بریکار کویەن وەزارەت داد زیاد تەمیمی و دەمچەرمگەیل قەزاگە.

ئی وازکردنە لە چوارچیوەی سیاسەت وەزارەتەگە تیەێد کە ئامانجی وەرەونوابردن ژیرخانەیل و نووەوکردن کار لە فەرمانگەیل سەر وە خوەی دەریەێد، وە جۊریگ کە بگونجێد وەگەرد خوازینەیل ئیسە، و بەشداری بکەێد لە پیشکەشکردن خزمەتگوزاری دادوەری وە کاڕایی زیاتر ئەرا هاووڵاتییەیل.

وەزیر، لە ماوەی وازکردنەگە، دووپات کرد کە وەزارەت داد وەردەوامە لە جیوەجیکردن نەخشەیلی ئەرا گونجانن و وەرەونوابردن گشت فەرمانگەیلی لە گشت عراق، وە جۊریگ کە بەشداری بکەێد لە بەرزەوکردن ئاست خزمەتگوزارییە پیشکەشکریاگەیل، و دابینکردن کاریگ گونجیاگ، بیجگە لە زویکردن ئەنجامداین مامەڵەی هاووڵاتییەیل وەپای بەرزترین پەیمانەیل دەسپاکی و ئاشکرایی.

دیاری کرد کە وەزارەت گرنگی فرەیگ دەێد وە هاوشانبوین وەگەرد سیستەمەیل نوو، لەڕی پەسەنکردن تەکنەلۆژیای وەرەوپیشچگ، و وەئەلکترۆنیکردن رێکارەیل، و فراوانکردن لە جیوەجیکردن سیستەم ئەلکترۆنی ئەرا ئەنجامداین مامەڵەیل، وە جۊریگ کە رۆتین ئیداری کەمەو بکەێد، و دڵنیایی و خێرایی کارەگە بتەو بکەێد.

کۆمەڵگەی دادوەری وە یەکیگ لە پرۆژەیل نوو دەریەێدە ئەژمار، کە وەپای تایبەتمەندییەیل ئاوەدانکردن وەرەونواشچگ دیزاین کریاگە، و پشت وە سیستەم کاونتر، و نۆرەی ئەلکترۆنی، و بڕەرە شوشەییەیل بەسێد؛ ئەرا بەخشین ئاشکرایی زیاتر و رێکخستن پیشکەشکردن خزمەتگوزارییەیل.

فەرمانگەیل توومارکردن عەقاری، و بنویسەیل دادوەری، و وەڕێوەبەرایەتی جیوەجیکردن لەخوەی گرێد، لەناو تەلاریگ تەواوکریای لە پەنج قات، کە وە خوازینەیل تەکنیکی و خزمەتگوزاری دابین کریاگە ئەرا دڵنیایی لە رەوانبۊین کارەگە و جیوەجیکردن شمارەی سەردانکارەیل، هەرلیوا، لایەنە مرۆییەیل خریاسە وەرچەو لەڕی دابینکردن شۊنەیل تایبەت ئەرا خاوەن هەوەجەیل تایبەتەیل.

و وازکردن ئی کۆمەڵگە لەناو زنجیرەی ئەو پرۆژەیلە تیەێد کە وەزارەت داد جیوەجییان کەێد ئەرا قایمکردن ژیرخان دامەزراوەیل دادوەری، و پاڵپشتیکردن ئاڵشتکاری دیجیتاڵی، و جیگیرکردن بڕوای هاووڵاتییەیل وە خزمەتگوزارییە دادوەرییە پیشکەشکریاگەیل.