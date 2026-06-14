‏وەزیر تەندروسی هەرێم: هیچ تویشهاتنیگ ڤایرۆسی وە مدوو گواستنەوەی خوین توومار نەکردیمنە

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزیر تەندروسی حکومەت هەرێم کوردستان، سامان بەرزنجی، ئمڕوو یەکشەممە، دووپاتکرد وەزارەتەگە پشت بەسێد وە پەیمانەیل ناودەوڵەتی دۊزیگ لە گردەوکردن و ئەمار و بەشەوکردن خوین، دیاریکرد هیچ تویشهاتنیگ ڤایرۆسی وە دوو گواستنەوەی خوین لە هەرێم توومارنەکریاس.

‏بەرزنجی لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئمڕوو کریا وە بوونەی رووژ جیهانی خوین وەخشین کە کەفێدە بڕوار 14 حوزەیران گشت ساڵیگ و ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی، وت: هەرێم کوردستان رووژانە 750 گلە گواستنەوەی خوین ئەرا بیمار وە خوەی دوینێد، وتیش، ئەو پلانە کە لە ساڵ 2025 پشت وەپی بەسریاس ئامانج لەدی دابینکردن و بەشەوکردن 280 هەزار یەکە خوینە ئەرا بیمار لە خەستەخانەیل حکومی و ئەهلی وەشیوەی خۆرایی.

‏وتیش: وەزارەتەگە وردەوامە لە ئەوزڵداین وە خزمەتگوزاریەیل بانک خوین وەپای نووترین پەیمانەیل تەندروسی نیهانی، ئەرا مسۆگەرکردن هەوەجەی بیمارەیل و پاراستن بیوەیی پرۆسەی گواستنەوەی خوین.

‏دووپاتکرد، گشت وەخشەریل وشکنینەیل هویردیگ ئەنجامدەن وە رێکارەیل چەودێری سەختیگ وەجەر پشت بەسان وە وینەگە ئەرا هەوەجەیل پزیشکی، دووپاتیشکرد وەزارەتەگە هویچ حالەتیگ ڤایروسی یا بیماری لە ناوەین دانشتگەیل توومارنەکردنە وە مدوو گواستنەوەی خوین وە مدوو سیستەم وشکنین و وەدویاچگن پشت وەپی بەسیاگ لە گشت سەنتەریل هەرێم.

‏راگەیاندیش، وەزارەت تەدروسی وە هەماهەنگی وەرد وەڕێوەبەرایەتی گشتیەیل و بانک خوینەیل و بنکەیل گواستنەوە لە سەنسەر هەرێم دەسکردنە وە هەڵمەت فراوانیگ خوین وەخشین وەبوونەی یاد جیهانی خوین وەخشین.

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