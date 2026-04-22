وەزیر تەندروسی هەرێم: گرژیەیل ناوچەگە رەسین دەرمان خستە دیر و لە چەن رووژ ئایەندە گیچەڵەگە چارەسەر بوود
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەزیر تەندروسی هەرێم کوردستان سامان بەرزنجی، ئمڕوو چوارشەممە، دووپاتکرد گرژیەیل کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد وە شیوەی راسەخوەی کاریگەری وەبان زنجیرە دابینکردنەیل دەرمان و پێداویستی پزیشکیەیل هەرێم دروسکردیە.
بەرزنجی لە لێدوانیگ ئەرا روژنامەنویسەیل کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگن ئەرای کردیە، راگەیان بەسیان فرەیگ لە دەروازە سنوریەیل هشکانی و ئاسمانی لەماوەی گوزەشتە وەگەرد یەواشەوبوین جویلەی گواستنەوە لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوەڕاس، بویەسە مدوو دویاکەفتن رەسین ئەو بارە دەرمانەیلە کە گرێبەس لەبانی کریاگە.
وەزیر دڵنیایی دا وە هاوڵاتییەیل کە دابینکردن دەرمان کەمکەم دەس کردگە وە خاسەو بوین، و چەوەرێ کریەێد لە چەند رووژ ئایەندە وەتەواوی چارەسەربوود وەگەرد دەسوەپیکردن رەسین بارەیل دەرمان لەو کۆمپانیا پزیشکییەیلە کە گرێبەس وەگەرد حکومەت هەرێم دێرن ئەرا پڕکردن پێداویستی بنکەیل تەندروستی.