‏وەزیر تەندروسی هەرێم: گرژیەیل ناوچەگە رەسین دەرمان خستە دیر و لە چەن رووژ ئایەندە گیچەڵەگە چارەسەر بوود

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزیر تەندروسی هەرێم کوردستان سامان بەرزنجی، ئمڕوو چوارشەممە، دووپاتکرد گرژیەیل کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد وە شیوەی راسەخوەی کاریگەری وەبان زنجیرە دابینکردنەیل دەرمان و پێداویستی پزیشکیەیل هەرێم دروسکردیە.

‏بەرزنجی لە لێدوانیگ ئەرا روژنامەنویسەیل کە ئاژانس شەفەق نیوز وەدویاچگن ئەرای کردیە، راگەیان بەسیان فرەیگ لە دەروازە سنوریەیل هشکانی و ئاسمانی لەماوەی گوزەشتە وەگەرد یەواشەوبوین جویلەی گواستنەوە لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوەڕاس، بویەسە مدوو دویاکەفتن رەسین ئەو بارە دەرمانەیلە کە گرێبەس لەبانی کریاگە.

‏وەزیر دڵنیایی دا وە هاوڵاتییەیل کە دابینکردن دەرمان کەمکەم دەس کردگە وە خاسەو بوین، و چەوەرێ کریەێد لە چەند رووژ ئایەندە وەتەواوی چارەسەربوود وەگەرد دەسوەپیکردن رەسین بارەیل دەرمان لەو کۆمپانیا پزیشکییەیلە کە گرێبەس وەگەرد حکومەت هەرێم دێرن ئەرا پڕکردن پێداویستی بنکەیل تەندروستی.

‏

‏

‏