وەزارەت ناوخۆی کوردستان مووڵەت شۆفێری وە شیوەی دیجیتاڵی خەێدە وەردەس
شەفەق نیوز - سلێمانی
ئمڕوو چوارشەممە، وەزارەت ناوخۆی حکومەت هەرێم کوردستان راگەیان کە ئیسە مووڵەت شۆفێری نوو وەشیوەی دیجیتاڵی لە ری ئەپڵیکەیشن KRDPass لەوەردەسە، یەیش لە چوارچیوەی تەقەلایەیل وەردەوام حکومەت ئەرا ئۆتۆماتیکیکردن خزمەتگوزارییەیل کە پیشکەش وە هاووڵاتیەیل کریەێد.
لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، وەزارەتەگە وت: "ئەپڵیکەیشن KRDPass، کە لەبان هەردوگ سیستەم ئەندرۆید و ئای ئۆ ئێس وەردەسە، جویر دەروازەی ئەلیکترۆنی ئەرا هاوڵاتیەیل هەرێم کوردستان کار کەێد، یەیش ری وە خاوەن مووڵەت شۆفێری نوو دەێد تا لە ری ئەو ئەپڵیکەیشنەو چاپیگ ئەلیکترۆنی مووڵەتەیلیان بوینن".
لە بەیاننامەگە وتیش: "گشت هویردەکارییەیل مووڵەت شۆفێری وەگەرد کۆپییگ دیجیتاڵی، ئیرنگە لە ری ئەو ئەپڵیکەیشنە لەوەردەسە"، داوا لە هاووڵاتیەیل کرد ئەپڵیکەیشنەگە نووەو بکەن ئەرا نووترین ئەبدێت تا سوودمەن بوون لەو خزمەتگوزارییە.
ئاشکرا کرد کە دوای نووەوکردن خاوەن مووڵەتەیل توانن بچنە بەش "جزدان" تا مووڵەت دیجیتاڵی خوەیان بوینن، و دیاری کرد کە ئەگەر رانندەیگ مووڵەت کاغەزی نوو وەپی نەوی مەوقەی رەدبوین وە بازگەیل پولیس هاتوچو، توانێد چاپ دیجیتاڵی لە ری ئەپلیکەیشنەگەو نشان بەید وەبی هیچ کێشەیگ یاسایی.
وەزارەتەگە دووپاتیش کرد کە "ئی گامە لە چوارچیوەی تەقەلایەیل حکومەت هەرێمە ئەرا وەرەونوابردن ئاڵشتکاری دیجیتاڵی و ئاسانکاری لە ریکارەیل فەرمی و کەمکردن پشتبەسین وە بەڵگەنامەی کاغەزی، وەیەوە بەشداری کەێد لە زویخستن کارەیل و بەرزکردن ئاست خزمەتگوزارییەیل".