‏وەزارەتەیل پەروەردە و خوەنستن باڵا لە هەرێم کوردستان پشوو فەرمی لە مەکتەو زانکۆیەیل راگەیان

2026-02-28T11:59:16+00:00

شەفەق نيوز- هەولێر 

‏وەزارەت پەروەردە و خوەنین باڵا لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، بڕیاردان ئەرا وسانن دەوام فەرمی لە گشت مەکتەو و زانکویەیل هەرێم  لە ئەنجام ئەو گرژی سەربازیەیلە  ناوچەگە وەخوەی دیە وە مدوو پەلامارەیل  ناوەین  ئەمریکا و ئیسرائیل لە لاییگ، و ئیران لەلاییگ ترەک

‏​هەردوگ وەزارەت لە بەیانامەیگ هاوبەش ئمڕوو دیاریکردن "لەوەر بەرژەوەنی گشتی و مقیەتیکردن بیوەیی مامۆستا و خوەنەوارەیل، دەر خوەنستن  لە گشت ناوەندەیل سەر وە وەزارەت پەروەردە و وەزارەت خوەنستن باڵا و توێژینەوەی زانستی لە حکومەت هەرێم کوردستان بەسرێد، ئێ بڕیارە لە رووژ یەکشەممە 1ی ئازار دەسوەپیکەێد تا 4 ئازار".

