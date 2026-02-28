‏وەزارەتەیل پەروەردە و خوەنستن باڵا لە هەرێم کوردستان پشوو فەرمی لە مەکتەو زانکۆیەیل راگەیان

شەفەق نيوز- هەولێر

‏وەزارەت پەروەردە و خوەنین باڵا لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، بڕیاردان ئەرا وسانن دەوام فەرمی لە گشت مەکتەو و زانکویەیل هەرێم لە ئەنجام ئەو گرژی سەربازیەیلە ناوچەگە وەخوەی دیە وە مدوو پەلامارەیل ناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لە لاییگ، و ئیران لەلاییگ ترەک

‏​هەردوگ وەزارەت لە بەیانامەیگ هاوبەش ئمڕوو دیاریکردن "لەوەر بەرژەوەنی گشتی و مقیەتیکردن بیوەیی مامۆستا و خوەنەوارەیل، دەر خوەنستن لە گشت ناوەندەیل سەر وە وەزارەت پەروەردە و وەزارەت خوەنستن باڵا و توێژینەوەی زانستی لە حکومەت هەرێم کوردستان بەسرێد، ئێ بڕیارە لە رووژ یەکشەممە 1ی ئازار دەسوەپیکەێد تا 4 ئازار".