وەزارەت پێشمەرگە: پەلاماریگ درۆنی کریاسە بان بنکەیگمان لە چەمچەماڵ

وەزارەت پێشمەرگە، ئمڕوو یەکشەممە، ڕایگەیان ک بنکەیگ لە بنکەیلی لە قەزای چەمچەماڵ لە پارێزگای سلێمانی، کەفتەسە وەر پەلاماریگ نوو وە فرۆکەی بیفڕۆکەوان (درۆن).

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "شەو گوزەشتە کۆمەڵەیل تێرۆریستی لە یاسادەرچگ، جاریگ ترەک دەس کردنە وە کاریگ تێکدەرانە، و وە درۆنیگ بۆمبڕێژکریاگ بنکەی هیزەیل پێشمەرگە لە سنوور قەزای چەمچەماڵ کردنە ئامانج".

وتیش: "ئیمە وە تۊنی ئی پەلامارە ئیدانە کەیمن ک خوازێد ئاسایش و ئارامی لە ناوچەگە بشیونێد"، و دووپات کرد ک "دۊارەبۊن ئی پەلامارە تێرۆریستییەیلە ئەرا بان بنکەیل پێشمەرگە لە وەختیگ تیەێد ک ناوچەگە وە گشتی لەناو رەوشیگ ناسک و ئاڵووز ژیەێد".

وەزارەت پێشمەرگە، داواکاری خوەی ئەرا فەرماندەی گشتی هێزەیل چەکدار عێراق نووەو کرد، ئەرا دانان سنووریگ ئەرا ئی دەسدرویژییە بی دەسپیچگەیلە ک بنکەیل پێشمەرگە کەنە ئامانج.