وەزارەت پیشمەرگە بەشەوکردن مووچەی مانگ ئایار ئەرا سوو راگەیەنێد
شەفەق نیوز - هەولێر
ئمڕوو یەکشەممە، وەزارەت پیشمەرگە، بەشەوکردن مووچەی کارمەندەیلی ئەرا مانگ ئایار گوزەشتە راگەیان، کە لە سوو دووشەممە دەس وەپێ کەێد.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز باس ئەوە کرد، کە ئەو هاوکاریی داراییە کە لەلایەن هیزەیل هاوپەیمانان ئەرا مانگ ئایار / مایۆ 2026 پیشکەش کریاگە، خریاسە ناو هەژمار وەزارەت پیشمەرگە.
زیای کرد کە وەڕیەوبەرایەتی گشتی بودجە و بەرنامەیل (ژمێریاری سەربازی) لەی وەختە دەس کەێدە جیوەجیکردن ریکارە دارایی و ژمێریارییەیل ئەرا بەشەوکردن ئی هاوکارییە، سەرەتا لە سووەو.