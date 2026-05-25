‏وەزارەت دارایی هەرێم ٥٠ ملیار دینار "داهات نانەفتی" خەێدە بان هەشمار بەغدا

2026-05-25T08:18:33+00:00

شەفەق نیوز- هەولێر

‏وەزارەت دارایی و ئابووریی حکوومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بڕ 50 ملیار دینار "داهات نانەفتی" مانگ ئایار خستنەس  وەبان هەشمار   وەزارەت دارایی فیدراڵی.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "وە بڕیار وەزارەت، بڕ (50،000،000،000) دینار جویر داهات نانەفتی هەرێم ئەرا مانگ ئایار، وە کاش لە هەشمار بانکی وەزارەت دارایی  حکومەت فیدراڵ لە لق هەولێر بانک ناوەندیی عراق دانریا".

