وەزارەت دارایی هەرێم ٥٠ ملیار دینار "داهات نانەفتی" خەێدە بان هەشمار بەغدا
2026-05-25T08:18:33+00:00
شەفەق نیوز- هەولێر
وەزارەت دارایی و ئابووریی حکوومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان بڕ 50 ملیار دینار "داهات نانەفتی" مانگ ئایار خستنەس وەبان هەشمار وەزارەت دارایی فیدراڵی.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان: "وە بڕیار وەزارەت، بڕ (50،000،000،000) دینار جویر داهات نانەفتی هەرێم ئەرا مانگ ئایار، وە کاش لە هەشمار بانکی وەزارەت دارایی حکومەت فیدراڵ لە لق هەولێر بانک ناوەندیی عراق دانریا".