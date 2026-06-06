‏وەزارەت کارەبای هەرێم پشتراسکەێد بڕیان کارەبا دروسبوود وە مدوو گیچەڵ هونەری

شەفەق نیوز - هەولێر

‏وەزارەت کارەبای هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، پشت راس کرد رویدان گیچەڵ هونەری و کار چاکسازی لە چەن یەکەیگ لە وێستگەیل بەرهەمهاوردن غازی، ئاست بەرهەمهاوردن وزە کارەبا هاوریەسە خوار، وەزارەتەگە دیاریکرد یەیش بویەسە مدوو بڕیان وەختانە و سنووردار لە کارەبا نیشتمانی لە چەن کویچەیگ نیشتەجیبوین و ناوچەیل دەوروگەرد شارەیل هەرێم.

‏وەزارەت لە بەیاننامەیگ فەرمی باس لەوەگ کرد تیمەیلیان لە ئیسە وە هەماهەنگی وەگەرد کارمەندەیل وێستگەیل غازی کار کەن ئەرا چارەسەرکردن گیچەڵەگە تا کارەبا لە زویترین وەخت گلەوبخوەد ئەرا دۆخ ئاسایی خوەی.

‏لە سەرەتای مانگ حوزەیران، سیستەم وزە کارەبا لە هەرێم کوردستان داوەزیانیگ وەرچەو لە ساعەتەیل کارەبا دان وەخوەی دیە، ئەوەیش وە مدوو داوەزیان ئاست بەرهەمهاوردن غاز لە کێڵگە "کۆرمۆر" کە وزەی وێستگەیل بەرهەمهاوردن کارەبا دابین کەێد.

‏

‏

‏

‏