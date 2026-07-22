وە پەرچەم عراق و کوردستانەو.. شاندیگ لە هەرێم بەشداری لە زیارەت چلە لە کەربەلا کەێد (وینە)
شەفەق نیوز - کەربەلا
نوێنەر عەتەبەی حوسەینی لە هەرێم کوردستان عەلی قەرعاوی، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات لە بەشداریکردن شاندیگ کرد کە نزیکەی 980 زیارەتکەر لە هەرێم لەخوەی گرێد لە رسوومەیل زیارەت چلەی ئیمام حوسەین، کە پەرچەم عراق و هەرێم کوردستان هەڵگرد لە پەیامیگ ئەرا یەکگرتگەیی نیشتمانی.
قەرعاوی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە شاندەگە لە رووژ یەکشەممەی گوزەشتەو رەسیەسە کەربەلا، و نزیکەی 980 زیارەتکەر لە پارێزگایەیل هەولێر و سلێمانی و دهۆک لەخوەی گردگە، لەناو 20 پاس.
دیاری کرد کە شاندەگە رووژ دووشەممە بەشداری لە دەسەی جەماوەری کرد کە وەرەو مەزارگەی ئەبولفەزڵ عەباس دەسکردەپی، وە رەدبۊن لە ناوچەی ناوەین حەرەمەین تا رەسیە مەزارگەی ئیمام حوسەین، لە وەختیگ دویەکە سێشەممە سەردان مەزارگەی ئیمام عەلی کوڕ ئەبوتالیب لە نەجەف کرد.
وتیش کە رێکخستن سەردانەگە وە هەماهەنگی ناوەین عەتەبەی حوسەینی و شمارەیگ لە دامەزراوە و لایەنە فەرمییەیل وەڕیەو چگ، لە ناویان زانکۆی کەرکووک و ەەڕێوەبەرایەتی نەفت باکوور، و دیاری کرد کە شاندەگە شەفەق ئمڕوو وەرەو هەرێم کوردستان گلەوخوارد، کە بڕیگ لە پاسەیل رەسینە هەولێر، لە وەختیگ ئەوانەی ترەک وەردەوام بۊن لە ریەگەیان وەرەو سلێمانی و دهۆک.
هەمیش وت کە هەڵگردن پەرچەم عراق و هەرێم کوردستان لەلایەن شاندەگەو ماناەیل برایەتی و یەکگردگەیی نیشتمانی ناوەین رووڵەیل گەل عراقی وە نەتەوە و پێکهاتەیل جیاجیا نشان دەێد.
قەرعاوی دووپات لەبان بتەوی پەیوەندی ناوەین عەتەبەی حوسەینی و دامەزراوەیل هەرێم کوردستان کرد، و دەسخوەشی لە هاوکاری وەزارەت ئەوقاف و کاروبار ئایینی و لایەنە حکوومی و ئەمنییەیل لە هەرێم وەگەرد چالاکییەیل عەتەبە و بەرنامە ئایینی و رووشنهویرییەیلی کرد.
زیای کرد کە عەتەبەی حوسەینی چالاکییەیل ئایینی و رووشنهویری وەردەوام لە هەولێر و سلێمانی و دهۆک رێک خەێد، وە ئامانج پاڵپشتیکردن یەکردگەیل پەیوەندی ناوەین کەربەلای پیرووز و هەرێم کوردستان.
ئاشکرای ئامادەکاری ئەرا پیشوازییکردن شاندیگ نوو لە هەرێم کوردستان لە ماوەی نیمەی دۊەم لە مانگ سەفەر کرد، ئەرا بەشداریکردن لە زیارەت چلە و ریکردن وەگەرد ئەو زیارەتکەرەیلە کە وەرەو کەربەلا چن.