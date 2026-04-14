وەرگرییەیل ئاسمانی نواگیری دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە هەولێر کەن

دەزگای دژەتیرۆر لە كوردستان، ئمڕوو سێشەممە، نواگیریکردن لە دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بومبی لە هەولێر پایتەخت هەرێم كوردستان راگەیان.

دەزگاگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە سەعات 17:04، ریگری کریا و دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بومبی خریە خوارەو کە لە خاک ئیرانییەو وەرەو پارێزگای هەولێر وەشیاوێن.

وتیش: ئۆپراسیۆن وەخوارخستنیان وە فڕۆکەیل جەنگییەو ئەنجام دریا، دیاری کرد کە وەخوارخستنی نەویە مدوو هیچ زیانەیلیگ گیانی یا زەرەدەیلیگ مادی.

وەرجەیە، سەرچەوەیگ ئەمنی، خەوەردا لە پەلاماریگ فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان وەبان بارەگایەیل سەروە ئۆپۆزسیۆن ئیرانی، کۆمەڵەی زەحمەتکیشەیل كوردستان "کۆمەڵە"، لە هەرێم كوردستان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کە پەلامارەگە شوینەیل کۆمەڵەگە لە ناوچەی سورداش لەناو پارێزگای سلێمانی کردە ئامانج، وەبی دەسکەفتن وردەکارییەیل زیاتر لە قەوارەی زەرەدەیل یا زیانەیل گیانی.