‏وەرگیری شارستانی 70 کەس رزگارکەێد کە لەناو وەفر لە باکور هەولێر گیرکردنە

‏قسەکەر وەرێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی ئیدارەی ناوچەی "سۆران" لە باکور هەولێر رائید رەوەند موقداد، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تیمیگ لە وەڕێوەبەرایەتی توەنستیە نزیکەی 70 کەس رزگاربکەێد کە لەناویان گەشتیار و ئەندامەیل هێزەیل پێشمەرگە هەس، لەدویای ئەوەگ وەفر خەسیگ کە لەی دویاییە واریە ئاخڵەیان دەێد.

‏موقداد لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە وت؛ "شمارەیگ حالەتەیل رزگارکردن سەخت رویوەرویمان بویە، وە تایوەت لە سنوور قەزای (سیدەکان)، وە مدوو خەسی وەفر وارین لەورا".

‏وتیش؛"توەنستنە هەفت گەشتیار رزگاربکەن چگنەس سنوور ناوچەگە، تیمەیلمان وە ریکردن چگنەس ئەرایان دویای ئەوەگ ماشینەیل وە مدوو کەشوهەوا نیەتوەنن وەپیان بڕەسن".

‏دیاریکرد"21 کەس ترەکیش لەو شوینە گیرکردبوین رزگارکریان، تیمەیل تەقەلای خەسیگدان ئەرا پاراستنیان".

‏وەپای موقداد" تیمەیل وەرگیری شارستانی، هەمیش 35 کەس خەڵک ئاوا سنووریەیل لە قەزاگە رزگارکردن، کە وە مدوو وەفر وارین خەسیگ ریگە لەلیان بەسیابوی".

‏لە کۆتایی وتیش: "لە قەزای مێرگەسوو، تیمەیلمان توەنستن 6 کەس لە هێزەیل پێشمەرگە رزگاربکەن".

