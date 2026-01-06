وەرگیری شارستانی 70 کەس رزگارکەێد کە لەناو وەفر لە باکور هەولێر گیرکردنە
شەفەق نیوز ـ هەلێر
قسەکەر وەرێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی ئیدارەی ناوچەی "سۆران" لە باکور هەولێر رائید رەوەند موقداد، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان تیمیگ لە وەڕێوەبەرایەتی توەنستیە نزیکەی 70 کەس رزگاربکەێد کە لەناویان گەشتیار و ئەندامەیل هێزەیل پێشمەرگە هەس، لەدویای ئەوەگ وەفر خەسیگ کە لەی دویاییە واریە ئاخڵەیان دەێد.
موقداد لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئیسفایکردیە وت؛ "شمارەیگ حالەتەیل رزگارکردن سەخت رویوەرویمان بویە، وە تایوەت لە سنوور قەزای (سیدەکان)، وە مدوو خەسی وەفر وارین لەورا".
وتیش؛"توەنستنە هەفت گەشتیار رزگاربکەن چگنەس سنوور ناوچەگە، تیمەیلمان وە ریکردن چگنەس ئەرایان دویای ئەوەگ ماشینەیل وە مدوو کەشوهەوا نیەتوەنن وەپیان بڕەسن".
دیاریکرد"21 کەس ترەکیش لەو شوینە گیرکردبوین رزگارکریان، تیمەیل تەقەلای خەسیگدان ئەرا پاراستنیان".
وەپای موقداد" تیمەیل وەرگیری شارستانی، هەمیش 35 کەس خەڵک ئاوا سنووریەیل لە قەزاگە رزگارکردن، کە وە مدوو وەفر وارین خەسیگ ریگە لەلیان بەسیابوی".
لە کۆتایی وتیش: "لە قەزای مێرگەسوو، تیمەیلمان توەنستن 6 کەس لە هێزەیل پێشمەرگە رزگاربکەن".