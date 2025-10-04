وەرگیری شارستانی هووکار هیزگردن ئاگرە گەپەگەی وێستگەی سزەمەنی لە هەولێر ئاشکرا کرد

شەفەق نیوز ـ هەولێر

وەرگیری شارستانی پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، هووکار هیزگدن ئاگرە گەپەگەی وێستگەی سزەمەنی لە کویچەی "فەرمان بران" گلەودا ەرا پابەند نەوین وە رێکارەیل سەلامەتی.

قسەکەر وەڕێوەبەرایەتیەتیەگە شاخەوان سەعید لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی ئمڕوو راگەیان، هەوەجە کەێد خاوەن وێستگەیل سزەمەنی پابەند بوون وە ئێ رێکارەیلە.

وتیش رویداو هیزگردن ئەو ئاگرە ئمڕوو رویدا لە زەرد مادی سنوورداربوی، دووپاتکرد وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی وەشیوەی وەرداوام وەدویاچگن ئەرا وێستگەیل سزەمەنی کەن.

قسەکەرەگەوتیش، رێژەی ئاگر لە هەلێر 40% لەماوەی ئمساڵ داوەزیاس بەراورد وە ساڵ وەرین کە 16 رویداو ئاگرگردن وێستگەیل سزەمەنی و ئەمارەیل داشتین، لەوەختیگ ئمساڵ وەرد رویداوەگەی ئمڕوو چوارەم رویداوە.

لە وەخت گوزەشتەی ئمڕوو، اگر گەپیگ لە وێستگەی سزەمەنی لە کویچەی "فەرمانبەران" هیزگرد لە ئەنجام تەقیان ئەمار غاز مەقەی کارەیل خالیکردنی بویە مد رویدان تەقینەوە بویە مدوو دڵڕەواکێ و رخ گەپیگ لەناو دڵ دانشتگەیل شکیان شیشەی پەنجەرەیل.