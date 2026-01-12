‏وەرگیری شارستانی داوەزیان توومارکرد لە رویداوەییل سزيان ساڵ 2025 لە دهۆک

شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی لە پارێزگای دهۆک، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان داوەزیان گەپیگ لە شمارەی رویداوەیل سزیان و زەردەیل مادی توومارکردیە لە ماوەی ساڵ 2025 بەراورد وە ساڵ وەرین.

‏وەرپرس راگەیانن وەڕێوەبەرایەتیەگە رێبوار عەبدولعەزیز وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ساڵ 2025 زیاتر لە 2000 رویداو سزیان لە سنوور پارێزگای دهۆک و دەوروگەردی بوی، گشتیان وەبان وەرپرسیارەتی وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی دهۆک بوی".

‏وتیش: "لەناوەین ئێ رویداوەیلە 408 حالەتەیل جوراوجور باڵاخانە و ئەممار و ویستگەیل سزەمەنی و ماشین و ماڵ بوی لەهەمان وەخت سزیان گژوگیا و دارسان و بەرهەمەیل کشاوەرزی و وەجیماگەیل درەو 1010 رویداو بوی، وە هاوکاری وەرگیری شارستانی و پۆلیس دارسانەیل و هێزەیل پێشمەگە پاراستن ژینگە کۆنترۆل کریان".

‏لەباوەت زەرەد گیانی دیاریکرد، "16 هاوڵاتی لەماوەی ساڵ 2025 مردن کە 10 گلە لەحالەتەیل وە رویداو سزیان و 6 حالەت وە خنکیان لە چەم و بەنداوەیل".

‏عەبدولعەزیز وتیش، 8 هاوڵاتی وە رویداوەیل جیاواز تویش زەخمداری هاتنە، کە ئەرا خەستەخانەیل سزیان کلکریانە، وەگەرد رزگارکردن 14 هاوڵاتی لە رویداوەیل خنکیان لە ئاو یا لەناو ماشین لە ئەنجام رویداوەیل هاتوچوی.

‏لەبان زەردەیل مادی دووپاتکرد، "کۆ زەردەیل توومارکریاگ ماوەی ساڵ 2025 2025 رەسیە 6 ملیار و591 مليۆن دينار".