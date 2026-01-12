وەرگیری شارستانی داوەزیان توومارکرد لە رویداوەییل سزيان ساڵ 2025 لە دهۆک
شەفەق نیوز ـ دهۆک
وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی لە پارێزگای دهۆک، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان داوەزیان گەپیگ لە شمارەی رویداوەیل سزیان و زەردەیل مادی توومارکردیە لە ماوەی ساڵ 2025 بەراورد وە ساڵ وەرین.
وەرپرس راگەیانن وەڕێوەبەرایەتیەگە رێبوار عەبدولعەزیز وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ساڵ 2025 زیاتر لە 2000 رویداو سزیان لە سنوور پارێزگای دهۆک و دەوروگەردی بوی، گشتیان وەبان وەرپرسیارەتی وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی دهۆک بوی".
وتیش: "لەناوەین ئێ رویداوەیلە 408 حالەتەیل جوراوجور باڵاخانە و ئەممار و ویستگەیل سزەمەنی و ماشین و ماڵ بوی لەهەمان وەخت سزیان گژوگیا و دارسان و بەرهەمەیل کشاوەرزی و وەجیماگەیل درەو 1010 رویداو بوی، وە هاوکاری وەرگیری شارستانی و پۆلیس دارسانەیل و هێزەیل پێشمەگە پاراستن ژینگە کۆنترۆل کریان".
لەباوەت زەرەد گیانی دیاریکرد، "16 هاوڵاتی لەماوەی ساڵ 2025 مردن کە 10 گلە لەحالەتەیل وە رویداو سزیان و 6 حالەت وە خنکیان لە چەم و بەنداوەیل".
عەبدولعەزیز وتیش، 8 هاوڵاتی وە رویداوەیل جیاواز تویش زەخمداری هاتنە، کە ئەرا خەستەخانەیل سزیان کلکریانە، وەگەرد رزگارکردن 14 هاوڵاتی لە رویداوەیل خنکیان لە ئاو یا لەناو ماشین لە ئەنجام رویداوەیل هاتوچوی.
لەبان زەردەیل مادی دووپاتکرد، "کۆ زەردەیل توومارکریاگ ماوەی ساڵ 2025 2025 رەسیە 6 ملیار و591 مليۆن دينار".