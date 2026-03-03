‏وەرگیری ئاسمانی درۆنیگ نزیک فرۆکەخانەی هەولێر وەخوار خست

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا فرۆکەیگ تەقەلای وە ئامانجگردن فرۆکەخانەی هەولێر دایە لە چوارچمگ زنجیرە پەلامارەیل کە رویوەروی بویە لە ماوەی چەن رووژ گوزەشتە.

‏پەیامنێرمان وتیش، وەرگیری ئاسمانی بنکەی هتریر لە فرۆکەخانە کە هێزەیل ئەمریکی گرێدەخوەی، توەنست درۆن وەخواربخەێد وەرجە ئەوەگ بڕەسێد وە ئامانجەگەی، مەردمەیل نزیکیش دەنگ تەقینەوەی گەپیگ لە دەوروگەرد ناوچەگە ژنەفتنە.

‏پەلامارەیل هەولێر کەکرووپە چەکدارەیل سەر وە ئیران گرێنێ ئەستۆ، لە چوارچمگ شەپوول فراوانیگ ئالوزیەیل کە هاوکاتە وەرد جەنگ ناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لەلایگ وەگەرد ئیران لەلایگتر، کە لە رووژ شەممە 28ی شوبات 2026ەو و دویای تیرۆرکردن رێبەر عەلی خامنەیی دروسبوی.

