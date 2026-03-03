وەرگیری ئاسمانی درۆنیگ نزیک فرۆکەخانەی هەولێر وەخوار خست
شەفەق نیوز ـ هەولێر
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا فرۆکەیگ تەقەلای وە ئامانجگردن فرۆکەخانەی هەولێر دایە لە چوارچمگ زنجیرە پەلامارەیل کە رویوەروی بویە لە ماوەی چەن رووژ گوزەشتە.
پەیامنێرمان وتیش، وەرگیری ئاسمانی بنکەی هتریر لە فرۆکەخانە کە هێزەیل ئەمریکی گرێدەخوەی، توەنست درۆن وەخواربخەێد وەرجە ئەوەگ بڕەسێد وە ئامانجەگەی، مەردمەیل نزیکیش دەنگ تەقینەوەی گەپیگ لە دەوروگەرد ناوچەگە ژنەفتنە.
پەلامارەیل هەولێر کەکرووپە چەکدارەیل سەر وە ئیران گرێنێ ئەستۆ، لە چوارچمگ شەپوول فراوانیگ ئالوزیەیل کە هاوکاتە وەرد جەنگ ناوەین ئەمریکا و ئیسرائیل لەلایگ وەگەرد ئیران لەلایگتر، کە لە رووژ شەممە 28ی شوبات 2026ەو و دویای تیرۆرکردن رێبەر عەلی خامنەیی دروسبوی.