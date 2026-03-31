‏وەرگری ئاسمانی درۆنیگ لە ئاسمان هەولێر خسە خوار

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەر دا وەرگرییە ئاسمانییەیل سەر وە هاوپەیمانەیل ناودەوڵەتی رویوەروی درۆنیگ "نەناسیاگ" بوینە لە ئاسمان شار هەولێر، پایتەخت هەرێم کوردستان، لە ناو بەرزەوبوین سەربازی بی وێنە کە ناوچەگە وەخوەی دوینێد.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: سیستمەیل وەرگری توەنستنە رویوەڕوی ئەو درۆنە بوون کە وەرەو فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر چگە و لە ئاسمان تەقانیەسێ، دیاریکرد پارچەیل فڕۆکەگە لە ناوچەیگ واز کەفتنەخوار، یەیش ئەگەر زەرەر ماددی سنووردارکرد بی ئەوەگ هیچ کەسیگ زەخمدار بوود.

‏چەن پارچە ڤیدیۆیگ بڵاو کریاسەو کە وەخت ئامانجگرتن درۆنەگە و تەقیانی لە ئاسمان نیشان دەێد، و ئاژانسەگە بەشیگ لەلیان بڵاو کەێد.

