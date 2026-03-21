‏وە رویداوەیل هاتوچو لە کەرکوک یەک کەس مرد و 7 کەسیش زەخمداربوی

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

سەرچەوەیگ لە پۆلیس هاتوچو کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە توومارکردن دوو رویداو هاتوچو لە ناوچە جیاوازەیل پارێزگاگە، لە ئەنجام یەکیگ مرد و هەفت کەسیش زەخمداربوی.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداو یەکەم لەبان ری بەغدا وەراونوەر ناوچەی مەحلج ناوڕاس شار کەرکوک بوی، لە ئەنجام چوار کەس زەخمداربوی و ئەرا خەستەخانە کلکریان.

‏وتیش، رویداو دویەم لەناوچەی شیوسور سەر وە ناحیەی شوان باکوور کەرکوک رویدا بویە مدوو مردن کەسیگ و زەخمداری سێ کەس ترەک لە یەک خێزان لەناویان ژن و دوو مناڵ هەس.

‏سەرچەوەگە دیاری کرد ک قوربانییەگە ناوی (بێستوون وەهاب)ـە و تەمەنی 38 ساڵە، خەڵک کەرکووکە و دانیشتگ گەڕەک فەیلەقە؛ تەرمەگە کلکریاس ئەرا فەرمانگە پزیشکی دادوەری، وەرانوەر وەیەیش زەخمدارەیل ئەرا وەرگرتن چارەسەر بریانە ئەرا خەستەخانە.

‏دیاریکرد، لایەنەیل پێوەندیدار دەس کردنە وە وازکردن لێکۆڵینەوەیک لە هەردوگ ڕووداوەگە ئەرا زانستن هۆکارەیل، لە لایەیگ تریش وەڕێوەبەرایەتی هاتوچوی داوا لە شوفێرەیل کرد پابەند بوون وە ڕێنماییەیل هاتوچو و وریا بوون ئەرا کەمکردن دووارەوبوین ئی جویرە رویداوەیلە.