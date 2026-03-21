وە رویداوەیل هاتوچو لە کەرکوک یەک کەس مرد و 7 کەسیش زەخمداربوی
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ لە پۆلیس هاتوچو کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە توومارکردن دوو رویداو هاتوچو لە ناوچە جیاوازەیل پارێزگاگە، لە ئەنجام یەکیگ مرد و هەفت کەسیش زەخمداربوی.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداو یەکەم لەبان ری بەغدا وەراونوەر ناوچەی مەحلج ناوڕاس شار کەرکوک بوی، لە ئەنجام چوار کەس زەخمداربوی و ئەرا خەستەخانە کلکریان.
وتیش، رویداو دویەم لەناوچەی شیوسور سەر وە ناحیەی شوان باکوور کەرکوک رویدا بویە مدوو مردن کەسیگ و زەخمداری سێ کەس ترەک لە یەک خێزان لەناویان ژن و دوو مناڵ هەس.
سەرچەوەگە دیاری کرد ک قوربانییەگە ناوی (بێستوون وەهاب)ـە و تەمەنی 38 ساڵە، خەڵک کەرکووکە و دانیشتگ گەڕەک فەیلەقە؛ تەرمەگە کلکریاس ئەرا فەرمانگە پزیشکی دادوەری، وەرانوەر وەیەیش زەخمدارەیل ئەرا وەرگرتن چارەسەر بریانە ئەرا خەستەخانە.
دیاریکرد، لایەنەیل پێوەندیدار دەس کردنە وە وازکردن لێکۆڵینەوەیک لە هەردوگ ڕووداوەگە ئەرا زانستن هۆکارەیل، لە لایەیگ تریش وەڕێوەبەرایەتی هاتوچوی داوا لە شوفێرەیل کرد پابەند بوون وە ڕێنماییەیل هاتوچو و وریا بوون ئەرا کەمکردن دووارەوبوین ئی جویرە رویداوەیلە.