وەرزشوانیگ كورد فەیلی پلەی دویەم لە پاڵەوانیەتی ئیران لە "كيوكوشنكای" وەدەس تیارێد

شەفەق نيوز- هەڵگەردان تایبەت

وەرزشوان کورد فەیلی، سەعید هەواسی، ئمڕوو یەکشەممە، پلەی دویەم وەدەس هاورد لە پاڵەوانیەتی نیشتمانی ئیران ئەرا وەرزشی "كيوكوشنكای"، کە لە شار تەبریز وەڕیەو چگ، و وەیجویرە رەسیە پاڵەوانیەتی جیهانی کە لە سعودیە وەڕیەو چوود.

میدیایەیل راگەیانن ئیران کە ئاژانس شەفەق نیوز هەڵگەردانی کرد، وتن: پاڵەوانیەتی كيوكوشنكای نیشتمانی لە تەبریز وەڕیەو چگ، و سەعید هەواسی لە کیش خوار 90كیلوگرام، بەهرەیل خوەی نشان دا، و پلەی دویەم لە ئاست ئیران وەدەس هاورد، و جویر نوینەر ئیران ئەرا پاڵەوانیەتی جیهانی لە سعودیە هەڵوژیا.

وتیش: هەواسی لیستیگ وەرزشی پڕیگ دیرێد، لەناویان سەرکەفتن وە پلەی سێیەم لە پاڵەوانیەتی جیهان، و سەرکەفتن وە پەنج پلەی یەکەم لە پێشبڕکێەیل نیشتمانی، بیجگە سەرکەفتن وە شەش پلەی سێ لە بازیەیل نیشتمانی، و چوار پلەی سێیەم لە بازیەیل نیشتمانی، و لە بان ئی ئەنجامەیلە مکیس کریا تا باێدە ناو هەڵوژاردەی نیشتمانی ئیرانی ئەرا كيوكوشنكای.

وتیش: هەواسی بیجگە بەشداریکردنی لە پێشبڕکێەیل نیشتمانی و ناودەوڵەتی، راهێنان ئەرا بازیکەرەیل کاراتێه لە جویراجویر تەمەنەیل لە یانەی خوەی پیشکەش کەێد، و رۆڵیگ گرنگ لە گەشەپیدان ئی وەرزشیە لە پارێزگای ئیلام رانێد.