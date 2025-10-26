پویچەڵکردن تەقەلای تەقانن ماتووڕسکڵیگ نزیک ماڵ پارێزگار کەرکوک

شەفەق نيوز- كەركوك

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا کە دەزگای دژە تیرۆر لە پارێزگای کەرکوک، توانست تەقەلای تەقانن ماتووڕسکڵیگ نزیک ماڵ پارێزگار کەرکوک رێبوار تەها پویچەڵ بکەێد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: هیزیگ تایبەت لە دەزگای دژە تیرۆر ئۆپراسیۆنیگ جویری جیوەجی کرد رەسیە چەکانن ماتووڕسکڵیگ وەرجە تەقیانی، و دەسگیرکردن چەن کەسیگ گومان لەلییان کریاس.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە هیزەیل ئەمنی، لە شەوەکیەو ناخاڵەی ناوچەیل شان ماڵ پارێزگار دانە لە گەڕەک ئازادی لەناو ریکارەیل سەختیگ ئەرا دڵنیایی لە بیوەیی مەدەنیەیل و نواگیریکردن لە هەر رویداویگ ناکاوی.