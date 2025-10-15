‏وەرجە وەخت خوەی.. "دانا غاز" بازدان لە بەرهەمهاوردن غاز لە هەرێم کوردستان راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏کۆمپانیای "دانا غاز" ئیماراتی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان پرۆژەی فراوانکردن گێڵگەی "کۆرمۆر" لە هەرێم کوردستان سەرکەفتی بوی، کە بڕ تێچگی رەسیە 1.1 مليار دۆلار، وەرجە هەشت مانگ لە وەخت دیاریکریاگی، بویە مدوو بەرزەوبوین بەرهەمهاوردن لە کێڵگەگە وە رێژەی 50%.

‏وەپای بەیاننامەیگ کە لە ماڵپەڕ بازاڕ دارایی ئەبوزەبی بڵاوکریاس، توانای بەرهەمهێنان کێڵگەگە ئەرا ٧٥٠ ملیۆن پا سێجا ستاندارد غاز لە رووژیگ زیایکردیە دویای زیایکردن ٢٥٠ ملیۆن پا سێجا ئەرا توانای پرۆسێسکردن، ئیەش لە چوارچمگ پڕۆژەی "کۆرمۆر ٢٥٠" کە وە هاوکاری کۆمپانیای نەفتی هیلال جیوەجیکریا.

‏پێشهاتەگە دویای ئەوەگ تێد کە لە مانگ ئەیلول وەرین دەسکریا وە چگن نەفت هەرێمی کوردستان لە ری بوڕیەیل کڕ جیهان تورکیا- وەبان دەریای ناوڕاس لەدویای وسیانی وە تەواوی زیاتر لە دوو ساڵ.