‏وە دەس دەم و پای بەسیای.. داوردن تەرم ژنیگ لەناو زێ گەورە لە هەولێر

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی وەرگیری شارستانی پارێزگای هەولێر، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لەدراوردن تەرم ژنیگ لە ناو زێ گەورە.

‏قسەکەر وەرگیری شارستانی شاخەوان عەلی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وەڕێوەبەرایەتیەگە ساعەت 1:30 دویای نیمەڕوو ئمڕوو شەممە خەوەردارکریا لە تەرمیگ وەبان ئاو چەمەگە کەفتیە، تیمیگ لە دەریاوانەیل ئەرا ئەو شوینە کلکردین".

‏وتیش "لەدویای دراوردن تەرمەگە و وشکنینەیل سەرەتایی دەرچگە تەرمەگە هن ژنیگ 35 تا 40 ساڵانە" دیاریکرد " دەس و پا بەسیاگ و دەمی پچیاوێد وە تێپ".

‏ئاشکراکرد "دەرچگە دۆسیەگە تاوانکاریە، تەرمەگە ئەرا پزیشک دادوەری کلکریا" دوپاتکرد "هێزەیل ئاسایش ئەو رێکارەیل ڵێکۆڵینەوەیل رویداوەگە تەواوکەن".

‏