وە دوو درۆن بۆمرێژکریاگ پەلامار ئەماریگ دان دریا لە هەولێر
2026-06-11T14:55:31+00:00
شەفەق نیوز ـ هەولێر
دەزگای دژە تیرۆر لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا ئەمارەیل دانەوێلە لە قەزای قوشتەپە سەر وە پارێزگای هەولێر رویوە
روی پەلامارداین بویە لەڕی دوو درۆن بۆمرێژکریاگ لە ئەنجام زەرد مادی سەختیگ وە بیناگە رەسیە وەبی زەرد گیانی.
دەزگاگە لە بەیانیگ فەرمی وە تونی شەرمەزار ئێ پەلامارەیلە کەێد و وە "تیرۆرستی" وەسفیکرد"، دووپاتکرد وەشیوەی راستەوخوەی دامەزراوەیل ژیانی و مەدەنی کە ژیان هاوڵاتیەیل وەپی بەندە کریانەسە ئامانج.