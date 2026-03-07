‏وەخوارکەفتن سێ درۆن لە باکوور هەولێر

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏وەڕێوەبەرایەتی وەرگری شارستانی لە قەزای "چۆمان" لە باکوور پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، راگەیان سێ درۆن، شەوەکی ئمڕوو شەممە، لە سنوور ئیداری قەزاگە کە هاوسنوورە وەگەرد ئیران و تورکیا کەفتنە خوار.

‏وەڕێوەبەرایەتییەگە لە بەیاننامەیگ دیاریکرد، پەلامارەگە بی هویچ زەرەدیگ گیانی کوتایی هات، و بەیاننامەگە دیاری ناسنامەی ئەو درۆنەیلە نەکردگە.

‏هەرێم کوردستان ماوەیگە تونوتیژیەیل سەربازی وەخوەی دوینێد، چەن پێگەیگ ستراتیژی، لەوانەگ بنکەی "هەریر" و فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی هەولێر، کەفتنە وەر پەلامارەیل دووارە وە موشەک و درۆن، یەیش لە سا ئەو ڕووبەڕووبوین توندە کە لە ناوەن ئیران لە لایگ، و ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە لایگ تر هەس.

