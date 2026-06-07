‏وەخوارکەفتن دوو درۆن لە قەزای ئاکرێ لە دهۆک

شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن دوو درۆن نەناسریاگ لە ناحیەی "بەجیل" سەر وە قەزای ئاکرێ سەر وە پارێزگای دهۆک لە هەرێم کوردستان.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا درۆنە جەنگیەیل سەر وە هێزە ئەمنیەیل رویوەڕوی دوو درۆن بوینە و وەخواری خستنە لەهەمان وەخت، دیاریکرد وەخوارکەفتن درۆنەیل کەفتنەس وەناو دوو ئاوای لە سنوور ئیدارەی ناحیەگە، وەبی هویچ رویداویگ و زەخمداری گیانی، و زەردەیل لەبان زەرد مادی دیاریکریاگ سنورداربویە.