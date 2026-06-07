وەخوارکەفتن دوو درۆن لە قەزای ئاکرێ لە دهۆک
شەفەق نیوز ـ دهۆک
سەرچەوەیگ ناوخوەیی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە وەخوارکەفتن دوو درۆن نەناسریاگ لە ناحیەی "بەجیل" سەر وە قەزای ئاکرێ سەر وە پارێزگای دهۆک لە هەرێم کوردستان.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا درۆنە جەنگیەیل سەر وە هێزە ئەمنیەیل رویوەڕوی دوو درۆن بوینە و وەخواری خستنە لەهەمان وەخت، دیاریکرد وەخوارکەفتن درۆنەیل کەفتنەس وەناو دوو ئاوای لە سنوور ئیدارەی ناحیەگە، وەبی هویچ رویداویگ و زەخمداری گیانی، و زەردەیل لەبان زەرد مادی دیاریکریاگ سنورداربویە.