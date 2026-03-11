‏وەخوارکەفتن درۆنیگ وەبان ماڵیگ لە هەولێر و یەکیگ ترەک لە خوەرئاوای بەغدا

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز رایگەیان، شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان (درۆن) کەفتە بان ماڵیگ لە ناوچەی سێبیران لە خوەرئاوای هەولێر، و یەک گل تریش لە ناوچەی گەڕەک جیهاد لە خوەرئاوای بەغداد پایتەخت، بی هویچ زەردیگ گیانی تووماربکرێد.

‏یەیش لەدویای رووداوەیل هاوشێوەیگ تێد کە هەولێر و بەغداد وەخوەیانەو دینە لەوەر زیایبوین گرژییە ناوچەییەیل، کە دویاترینیان کەفتنە خوار فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان بوی لە بان قەواسەی ماڵیگ لە گەڕەک ژیان لە ناوەڕاس شارەگە بی ئەوە هویچ زەخمداریگ بوود .

‏وەرژە ئەویش، لە چوار ئازار/مارس، پەراشەیل فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان لە ناوچەی عەنکاوە نزیک فڕۆکەخانەی هەولێر وەخوارکەفتە بان بینایگ لە دویای ئەوەگ رێگری لێ کریا، کە بوی مدوو زەرەد ماددی بی ئەوەگ زەرەد گیانی لێ بکەفێد.

‏لە ماوەی رووژەیل وەرین، دەسەڵاتەیل ئەمنی لە هەرێم کوردستان چەندین جار خستنەخوار فڕۆکەی بیفڕۆکەوان لە ئاسمان هەولێر راگەیانن، لەوانە چوار گلە لە حەفت ئازار/مارس خریانە خوار و وەجیماگەی یەکیان لە نزیک هۆتێلیگ کەفت، و دویای ئەویش سێ فڕۆکەی تر لە نزیک کونسوڵخانەی ئیمارات خریانە خوار بی ئەوەگ هویچ زەخمداریگ بوود.

