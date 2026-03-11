وەخوارکەفتن درۆنیگ وەبان ماڵیگ لە هەولێر و یەکیگ ترەک لە خوەرئاوای بەغدا
شەفەق نیوز ـ هەولێر
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز رایگەیان، شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان (درۆن) کەفتە بان ماڵیگ لە ناوچەی سێبیران لە خوەرئاوای هەولێر، و یەک گل تریش لە ناوچەی گەڕەک جیهاد لە خوەرئاوای بەغداد پایتەخت، بی هویچ زەردیگ گیانی تووماربکرێد.
یەیش لەدویای رووداوەیل هاوشێوەیگ تێد کە هەولێر و بەغداد وەخوەیانەو دینە لەوەر زیایبوین گرژییە ناوچەییەیل، کە دویاترینیان کەفتنە خوار فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان بوی لە بان قەواسەی ماڵیگ لە گەڕەک ژیان لە ناوەڕاس شارەگە بی ئەوە هویچ زەخمداریگ بوود .
وەرژە ئەویش، لە چوار ئازار/مارس، پەراشەیل فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان لە ناوچەی عەنکاوە نزیک فڕۆکەخانەی هەولێر وەخوارکەفتە بان بینایگ لە دویای ئەوەگ رێگری لێ کریا، کە بوی مدوو زەرەد ماددی بی ئەوەگ زەرەد گیانی لێ بکەفێد.
لە ماوەی رووژەیل وەرین، دەسەڵاتەیل ئەمنی لە هەرێم کوردستان چەندین جار خستنەخوار فڕۆکەی بیفڕۆکەوان لە ئاسمان هەولێر راگەیانن، لەوانە چوار گلە لە حەفت ئازار/مارس خریانە خوار و وەجیماگەی یەکیان لە نزیک هۆتێلیگ کەفت، و دویای ئەویش سێ فڕۆکەی تر لە نزیک کونسوڵخانەی ئیمارات خریانە خوار بی ئەوەگ هویچ زەخمداریگ بوود.