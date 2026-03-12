‏وەخوارکەفتن درۆنیگ وەبان ماڵیگ لە سلێمانی (وینە)

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، وەخوارکەفتن درۆنیگ وەبان ماڵیگ لە یەکیگ کویچەیل شار سڵێمانی راگەیان وەبی توومارکردن زەرەد گیانی.

‏وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، رویداوەگە شەوەکی ئمڕوو، رویدا لە کویچەی قالاوە لە شار سلێمانی، درۆن وەبان ماڵی وەخوارکەفتیە.

‏وتیش، رویداوەگە زەرد گیانی نەداشتیە، و لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنەس وە وازکردن لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و هووکارەیلی.

‏دووپاتکرد، لێکۆڵینەوەیل تا ئیرنگە وەردەوامن، وەبی ئاشکراکردن زانیاری زیاتریگ تا ئیرنگە.

