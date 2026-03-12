وەخوارکەفتن درۆنیگ وەبان ماڵیگ لە سلێمانی (وینە)
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش هەرێم کوردستان، ئمڕوو پەنجشەممە، وەخوارکەفتن درۆنیگ وەبان ماڵیگ لە یەکیگ کویچەیل شار سڵێمانی راگەیان وەبی توومارکردن زەرەد گیانی.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، رویداوەگە شەوەکی ئمڕوو، رویدا لە کویچەی قالاوە لە شار سلێمانی، درۆن وەبان ماڵی وەخوارکەفتیە.
وتیش، رویداوەگە زەرد گیانی نەداشتیە، و لایەنەیل پەیوەنیدار دەسکردنەس وە وازکردن لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی رویداوەگە و هووکارەیلی.
دووپاتکرد، لێکۆڵینەوەیل تا ئیرنگە وەردەوامن، وەبی ئاشکراکردن زانیاری زیاتریگ تا ئیرنگە.