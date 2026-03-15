‏وەخوارخسن دوو درۆن لە سلێمانی

2026-03-15T05:58:43+00:00

شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏وەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەرێم لە سلێمانی، شەفەق ئمڕوو یەکشەممە، وە خوارخسن دوو فڕۆکەی بیفرۆکەوان بی هویچ زەرەریگ راگەیان.

‏عەقید کارزان شێرکۆ، قسەکەر ئاسایش سلێمانی ئاشکرای کرد ئەی دەنگەیلە لەناو شارەگە ژنەفتیاگە وە مدوو خوارخسن دوو درۆن بوین و دووپاتکرد رویداوەگە هویچ   زەرەریگ نەداشتیە.

‏لە لایگ تر، سەرچەوەیگ لە دەزگای ئاسایش ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئەو خەوەرەیلە رەد کرد کە باس لە کەفتنەخوار مووشەک بالیستی کەن لە سلێمانی و دیاریکرد  تەنیا دوو درۆن خریانەسە خوار.

‏ئەی پیشهاتە دویای ئەوەگ هات کە پەیامنێرەگەمان لە زانیارییە سەرەتاییەیل دیاریکرد ئەرا  دەنگ تەقینەوە  لە سلێمانی، هاوکات وەگەرد کەفتنەخوار درۆنیگ  لە بان ماڵیگ لە گەڕەک کاریزان لە شار هەولێر ک بویە مدوو زەخمداری زیاتر لە دە کەس.

