وەخوارخسن دوو درۆن لە سلێمانی
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
وەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی هەرێم لە سلێمانی، شەفەق ئمڕوو یەکشەممە، وە خوارخسن دوو فڕۆکەی بیفرۆکەوان بی هویچ زەرەریگ راگەیان.
عەقید کارزان شێرکۆ، قسەکەر ئاسایش سلێمانی ئاشکرای کرد ئەی دەنگەیلە لەناو شارەگە ژنەفتیاگە وە مدوو خوارخسن دوو درۆن بوین و دووپاتکرد رویداوەگە هویچ زەرەریگ نەداشتیە.
لە لایگ تر، سەرچەوەیگ لە دەزگای ئاسایش ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز ئەو خەوەرەیلە رەد کرد کە باس لە کەفتنەخوار مووشەک بالیستی کەن لە سلێمانی و دیاریکرد تەنیا دوو درۆن خریانەسە خوار.
ئەی پیشهاتە دویای ئەوەگ هات کە پەیامنێرەگەمان لە زانیارییە سەرەتاییەیل دیاریکرد ئەرا دەنگ تەقینەوە لە سلێمانی، هاوکات وەگەرد کەفتنەخوار درۆنیگ لە بان ماڵیگ لە گەڕەک کاریزان لە شار هەولێر ک بویە مدوو زەخمداری زیاتر لە دە کەس.