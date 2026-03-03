وەخوارخسن درۆنیگ نزیک بایلۆزخانەی ئەمریکا لە هەولێر
2026-03-03T10:42:46+00:00
شەفەق نیوز ـ هەولێر
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە وەخوارخستن درۆنیگ لە دەوروگەرد بایلۆزخانەی ئەمریکا لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وەرگیری ئاسمانی توەنست فرۆکەیگ وەخواربخەێد دەسوەجی لەدویای رەسینی ئەرا ناو ئاسمان ناوچەی نزیک دەوروگەرد بایلۆزخانەگە" وەبی ئاشکراکردن زانیاری زیاتر.
شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، سێ تەقینەوە شار هەولێر لەرزان، بنکەی حیزب ئۆپۆزسیۆن دیموکراتی کوردستان ئیران کریا ئامانج لە قەزای کۆیە خوەرهەڵات پارێزگاگە.