‏وەخوارخسن درۆنیگ نزیک بایلۆزخانەی ئەمریکا لە هەولێر

2026-03-03T10:42:46+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا لە وەخوارخستن درۆنیگ لە دەوروگەرد بایلۆزخانەی ئەمریکا لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وەرگیری ئاسمانی توەنست فرۆکەیگ وەخواربخەێد دەسوەجی لەدویای رەسینی ئەرا ناو ئاسمان ناوچەی نزیک دەوروگەرد بایلۆزخانەگە" وەبی ئاشکراکردن زانیاری زیاتر.

‏شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، سێ تەقینەوە  شار هەولێر لەرزان، بنکەی حیزب ئۆپۆزسیۆن دیموکراتی کوردستان ئیران کریا ئامانج لە قەزای کۆیە خوەرهەڵات پارێزگاگە.

