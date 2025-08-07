وە بڕ هەزاران دۆلار.. گرانترین کیسە برنج لە میژوو کەرکوک لەدویای سەنینی وە رێککەفت دوارە ئەرا خاوەنەگەی گلەوخوارد

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

هاوڵاتییگ لە پارێزگای کەرکوک توەنست بڕە پویلیگ پەیابکەێد کە زیاتر بوی لە 25 ملیۆن دینار عراقی، کە لەناو کیسەیگ برنج شاریابویەو، و دوارە ئەرا خاوەنەگەی گلەودریا لەری بنکەی پۆلیس رەحیم ئاوا.

سەرچەوەیگ ئەمنی لە بنکەگه وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، هاوڵاتی عەبدولقادر جەودەت، کە کاری سەنین و فرووشتن برنج و گەنمە لە ماڵەیل، هنای کیسەیگ کە لە ماڵ هاوڵاتیگ سەندیەسێ لە کویەچەی قوریە دایدەێد، ئەرای دەرکەفێد بڕ 22 ملیۆن و 500 هەزار دینار عراقی، وەرد 2,200 دۆلار ئەمریکی لەناو کیسەگەس.

وەپای نرخ ئاڵشتکردن ناو بازاڕ ناوخوەیی کە 140.000 هەزار وەرانوەر وە هەر 100 دۆلاریگە، وەیجویرە ئەو بڕە وە عراقی رەسێدە نزیکەی 16,070 دۆلار ئەمریکی، بڕ گشت پویل ناو کیسە برنجەگە رەسێدە نزیکەی 18,270 هەزار دۆلار.

سەرچەوەگە وتیش، هاوڵاتیەیگە دەسوەجی پەیوەنی وە وەڕێوەبەر بنکەی پۆلیس رەحیم ئاوا کردیە، عەقید فەرهاد مەحمود، وە هەماهەنگی وەرد لایەنەیل پەیوەنیدار رەسینەس وە خاوەن پویلەگە.

لەدویای لێکۆڵینوە لە هویردەکاریەیل، دەرچگە ئەو بڕە پویلە وەبی ئەوەگ خاوەن ماڵ بزانێد گوم بویە و دوارە گشتی گلەودریا.