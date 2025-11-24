‏وە بەشداری 21 وڵات.. هەولێر میوانداری هەشتەمین پێشانگای خوەراک و کشاوەرزی کەێد (وینە)

‏شه‌فه‌ق نیوز – هه‌ولێر

‏ئمڕوو دووشه‌ممه‌، له‌ شاری هه‌ولێر، پایته‌خت هه‌رێم كوردستان، پێشانگایگ ناوده‌وڵه‌تی نوو تایبه‌ت وە كه‌رته‌یل کشاوەرزی، خوەراك و پیشه‌سازیی پلاستیك وازکریا، وه‌ به‌شداریی فراوانیگ كۆمپانیا هه‌رێم و ناودەوڵەتیەیل، بڕیاره‌ پێشانگاگه‌ چوار رووژ وه‌رده‌وام بوود.

‏هۆشه‌نگ محه‌مه‌د، رێكخه‌ر پێشانگای ناوده‌وڵه‌تی هه‌ولێر، وه‌ ئاژانس شه‌فه‌ق نیوز راگه‌یان، "چاپ هه‌شته‌م وه‌ یه‌كیگ له‌ گه‌وره‌ترین خولەگان دانرێد كه‌ هه‌ولێر میوانداری کەێد، چوینکە شوین تایوەت دیرێد ئەرا نمایشكردن نووترین به‌رهه‌م و ئامێره‌یل کشاوەرزی، پیشه‌سازی خوەراك، پلاستیك، و ته‌كنه‌لۆژیایەیل پاكه‌تكردن."

‏وتیش؛ "زیاتر له‌ 352 كۆمپانیا له‌ 21 وڵات به‌شداری له‌ پێشانگاگە كه‌ن، له‌وانه‌ كۆمپانیایەیل توركیا و ئیران و هیندستان و ئیمارات و چین و به‌ریتانیا و وڵاتەیل یه‌كێتی ئه‌وروپا، بیجگە لە وڵاتەیل تر"، دیاریکرد "پێشانگاگه‌ ته‌نیا نمایشكردن نییه‌، به‌ڵكم چالاكی لاوه‌كیشی هاناوی جویر واژۆكردن رێککەفتننامەیل و هه‌ماهه‌نگی بازرگانی و دروسکردن هاوبه‌شییه‌یل."

‏وەپای قسه‌یل محه‌مه‌د، ئامانج له‌ی چالاكییانه‌ به‌هێزكردن پێگه‌ی هه‌رێم كوردستانه‌ له‌ مژارەیل به‌رهه‌مهێنان ناوخوەیی و وتیش: "تەقەلای ده‌ین ئەرا فراوانكردن مژار هه‌نارده‌كردن به‌رهه‌مه‌ ناوخوەیەیل ئەرا وڵاتەیل جیهان، له‌ وەختیگ كه‌ پرۆسه‌ی هاورده‌كردن وەپای هەوەجەیل بازاڕ وەردەوامە".

