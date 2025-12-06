‏وە بەشداری 150 منداڵ.. سلێمانی میوانداری یەکەمین پاڵەوانێتی عراقی ئەرا "ڕوبیکس کیوب" کەێد (وینه‌)

‏شه‌فه‌ق نیوز - سلێمانی

‏لە شار سلێمانی، ئمڕوو شه‌ممه‌، چالاکییه‌یل یه‌که‌مین پاڵه‌وانێتی کیوبی ڕوبیکس وەبان ئاست عراق ئەرا ساڵ 2025 دەسوەپیکرد، ئیەش لە کەمپ زانکۆی تیشک ناوده‌وڵه‌تی وەریوەچی، که‌ نزیکه‌ی 150 مناڵ له‌ ناوچه‌ جیاوازەیل وڵات به‌شداریی لەناوی کرد.

‏له‌ پاڵه‌وانێتییه‌گە د. هه‌ڤاڵ ئه‌بوبه‌کر، پارێزگار سلێمانی، و شمارەیگ له‌ که‌سایه‌تییه‌ رووشنهویر و په‌روه‌رده‌یییه‌یل، هەمیش که‌سوکار مناڵەیل و پسپۆڕەیل چالاکییه‌ په‌روه‌رده‌یییه‌یل ئاماده‌ بوین.

‏شێنی به‌هادین، سه‌رپه‌رشتیار پاڵه‌وانێتییه‌گه‌، وه‌ ئاژانس شه‌فه‌ق نیوز وت: "وەڕێوەچگن یه‌که‌مین پاڵه‌وانێتی عراقی ئەرا کیوبی ڕوبیکس گام گرنگیگه‌ ئەرا جیگیرکردن فه‌رهه‌نگ هویرەوکردن لۆژیکی و خێرایی مێشک لای مناڵەیل، سه‌ره‌ڕای ڕه‌خسانن ده‌رفه‌تیگ ئەرا کێبڕکێی ئه‌رێنی لەناوەینیان لە چوارچمگ زانستی و په‌روه‌رده‌یی".‏

‏وتیش: "پێشبڕکیگه‌ پشت وه‌ سیسته‌م وەخت بەسایە، وە ئەوەگ ئه‌و که‌سه‌گ سەرکەفێد نازناوه‌گه‌ی وەپی بەخشرێد که‌ وه‌ که‌مترین ماوه‌ی وەختی سەرکەفتی بوود له‌ شیکارکردن کیوبی ڕوبیکسه‌گه‌"، دیاریکرد که‌ "پاڵه‌وانێتییه‌گه‌ ته‌نیا ئەرا یه‌ک ڕۆژ ئه‌نجام درێد و چه‌ندین قۆناغ کێبڕکێی گرێدەخوەی که‌ له‌ ئاسانترین تا ئاڵۆزترین پله‌به‌ندی کریانە".

‏به‌هادین ئاشکرایکرد: "ئێ چالاکیە ئامانج ئەوزەڵدان توانای منداڵەیل وەبان ته‌رکیزکردن، گاڵداین و ئەوزەڵداین لێهاتگی له‌ چاره‌سه‌رکردن گیچەڵەیله، و به‌هێزکردن متمانه‌ وەخوەیبوین له‌ ری به‌شداریکردنیان له‌ چالاکییگ رێکخریاگ که‌ گاڵ داهێنان دەێد و ئاسۆی فراوانتریان له‌ مژارەیل زیره‌کی ده‌ستکرد، پرۆگرامسازی و ئه‌ندازیاری لەنوایان وازکەێد".

‏هەمیش دیاریکرد"زانکۆی تیشک ناوده‌وڵه‌تی ته‌واو پشتیوانی لۆجستی پێشکه‌ش کردیه‌ ئەرا سه‌رخستن پاڵه‌وانێتییه‌گه‌، هەمیش لیژنه‌یگ دادوه‌ری پسپۆڕ هەڵوژێریاس ئەرا دڵنیابوین له‌ پەیمانەیل کێبڕکێی دادپه‌روه‌رانه‌".

