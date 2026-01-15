وە بەشداری 125 کۆمپانیا.. پێشانگایگ گواستنەوە و پەیوەنی لە هەولێر (وینە)

شەفەق نیوز- هەولێر

شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمروو پەنجشەممە، خوول شەشەم پیشانگای ناودەوڵەتی گواستنەوەو رەسانن وازکرد وە بەشداری زیاتر لە ١٢٥ کۆمپانیا.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ ''شار هەولێر، ئمڕوو، پێشانگایگ ناودەوڵەتی ئەرا گواستنەوە و رەسانن گردە خوەی وە خول شەشەممی، و بەشداریکردن زیاتر لە ١٢٥ کۆمپانیا لە ١٢ وڵات''، وتیش: پێشانگاگە ماوەی چور رووژ وەردەوام بوود، لە سەعەت ١١ شەوەکی تا ٦ ئیوارە.

یەکیگ لە رێکخەریل پێشەنگاگە وت؛ پێشانگاگە بەشداریی گەورەترین کۆمپانیایەیل گواستنەوە لەبان ئاست خوەرهەڵات ناوەڕاس و جیهان وەخوەیدی، جویر کۆمپانیایەیل گواستنەوەی ئاسمانی و هشکایی."

دیاریکرد، کۆمەڵیگ رێککەفتن لە ناوین کۆمپانیا ناوخوەیی و ناودەوڵەتییەیل گواستنەوە واژوو کریان، وە مەبەست قایمکردن هاوکاری و ئەوزەڵداین وە کەرت گواستنەوە و گەیانن.