‏وە بەشداری 1000 پزیشک.. سلێمانی میوانداری چوارەمین کۆڕبەن پزیشکەیل دگان کەێد

‏شوەکی ئمڕوو پەنجشەممە، لە پارێزگای سلێمانی دەسکریا وە چالاکیەیل چوارەمین کۆڕبەن پزیشکەیل دگان، وە بەشداری فراوانیگ زیاتر لە هەزار پزیشک دگان لە هەرێم کوردستان و پارێزگا جیاوازەیل عراق، وەرد بەشداربویەیل دەیشت عراق.

‏ئەندامیگ لە ریژنەی رێکخەر کۆڕبەنەگە، رەنج ئیبراهیم وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "کۆڕبەنەگە وە یەکیگ لە گەپترین چالاکیەیل زانستی تایوەت وە مژار پزیشکی دگان دانرێد لە هەرێم، ماوەی دوو رووژ وەبان یەک وەردەوام بوود، وە ئامادەبوین پزیشکەیل دیاریگ و ئەکادیمیەیل و پسپۆرەسل تایوەت لەی مژارە".

‏وتیش؛"کۆڕبەنەگە بەشداریی نوێنەر کۆمپانیا جیهانییەیل مژار دەرمان و پێداویستییە پزیشکییەیل دگان، وەرد نوێنەر کۆمپانیا تەکنیکییەیل و کەسایەتییە حکومی و سیاسییەیل وەخوەی دوینێد، یەیش گرنگی رویداوەگە لەبان هەردووگ ئاست زانستی و دامەزراوەیی نیشان دەێد."

‏ئاشکرایکرد " بەرنامەی کۆڕبەندەگە دووپاتکەێد لەبان

‏پێشکەشکردن نووترین توێژینەوە زانستییەیل و تەکنەلۆژیا نویەیل مژار پزیشکی دگان وەرد پڕۆتۆکۆڵە چارەسەرییە جیهانییەیل و دویاین پیشکەفتنەیل زانست لە مژارەیل دەستنیشانکردن بیماری، چارەسەر جوانکاری و نەشتەرگەری".

‏لە کۆتایی دیاریکرد، "کۆڕبەنەگە لەژیر سەرپەرشتی و ڕێکخسن سەندیکای پزیشکەیل دگان / لقی سلێمانی وەڕیوەچوود، و دووپاتکرد ئێ جویرلە چالاکییەیلە بوونە مدوو ئەورەڵداین وە کەرت تەندروستی و خاسترکردن خزمەتگوزارییە پزیشکییەیل ئەرا هاوڵاتیەیل، بیجگە بۆ لە بەهێزکردن پێگەی سلێمانی جویر مەڵبەندیگ زانستی و پزیشکی لە هەرێم".

