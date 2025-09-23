وە بەشداری ٤٠٠ کۆمپانیا و ٢٠ وڵات، هەفتەمین پێشانگای بیناسازی لە شار هەولێر دەسوەپی کەێد (وینە)

شەفەق نیوز- هەولێر

پێشانگای پیشەسازی بیناسازی لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، هەفتەمین خول پێشانگای پیشەسازی بیناسازی دەسوەپی کرد. ئی چالاکییە چوار رووژە وە بەشداری ٤٠٠ کۆمپانیا لە ٢٠ وڵاتەو، بڕیارە رووژ سێشەممە کۆتایی باێد.

محمد باقر حسێن، ئەندام دەسەی وەڕێوەبەری ریخریاگ پێشانگە ناودەوڵەتییەیل هوەرهەڵاتی ناوڕاس ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "دەسکردن وە پێشانگاگە هاوەختە وەگەرد بڕیگ پێشانگای ناودەوڵەتی ترەک لە خوەهەڵات ناوڕاس وەتایبەتی لە وڵاتەیل عەرەبی، ئەراوە هەرێم کوردستان تەقەلا دەێد ئەرا کیشان کەرتەیل بازرگانی، گەشەپیدان پیشەسازی، بیناسازی، بەرهەمهاوردن ئەرا ژینگەی بازرگانی ناوچەگە".

حسێن وتیش: وازکردن ئی پێشانگا ئامانج لەلی کیشانن کۆمپانیاگانە لە سەرانسەر جیهان ئەرا ناسانن بەرهەمەیلیان. لە لاییگ ترەک فرە لە کۆمپانیا ناودەوڵەتییەیل تەقەلای پەیاکردن بریکارن لێرا، وەیەوە بەرهەمەیلیان تیارنە کوردستان و عراق و وڵاتەیل ترەک ناوچەگە.

حسێن دیاری کرد کە "شمارەیگ لە بازرگانەیل کوردستان و عراق ئیسە ئەندام پێشانگا ناودەوڵەتییەیلن و ساڵانە بەشداری کەن. زیاتر لە 150 بازرگان لە کوردستانەو کە بریکار بەرهەم جیهانین، لە ری ئەو کۆمپانیایلە مکیس کریانە ئەرا پێشانگای ناودەوڵەتی لە ئەمریکا و چین، یەیش هیلێد بەرهەمەیلیان وەبازاڕ بکەن و بریکار نوو پەیا بکەن".

لە کۆتایی وتیش "مەزەنە کریەێد نزیکەی یەک ملیۆن کەس سەردان پێشانگاگە بکەن لە ماوەی چوار رووژ، و زیاتر لە 5 هەزار گریەبەسی بازرگانی و وەبەرهەمهاوردن و نوێنەرایەتی ئاژانس واژو بکرێد".