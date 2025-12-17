وە بەشداری گشت پێکهاتەیل.. یاد رووژ ئاڵای کوردستان لە قەڵای هەولێر کریا
شەفەق نیوز- هەولێر
ئمڕوو چوارشەممە، یاد رووژ ئاڵای کوردستان لە قەڵای هەولێر بەرز راگیریا، وە بەشداری نوێنەرەیل پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییەیل لە کورد، عەرەب، تورکمان، ئاشووری و ئێزیدی، و وە ئامادەبوین سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان.
هەمیش زانکۆی کوردستان مەراسیمیگ تایبەت ئەرا بەرزەوکردن ئاڵا وە هەماهەنگی وەرد دەزگای ڕوانگە ئەنجامدا، ئیەش لە چوارچمگ زنجیرە چالاکییگ کە وەی بوونەو لە شمارەیگ دامودەزگا، وەتایبەت لە مەکتەوەیل وەڕیوەچین.
ساڵانە لە ١٧ کانوون یەکەم (دیسەمبەر)، یاد رووژ ئاڵای کوردستان کرێد و دامەزراوە فەرمییەیل هەرێم کوردستان لە ری چالاکیی جوراوجویرەیل، وەتایبەت لە ناوەندەیل خوەنین، یادەگە پیرۆز کەن.
کوردەیل وەی مدوو ئەوەگ لەی رووژە ئاهەنگ کەن، کە لەی بڕوارە ئاڵای کوردستان لەبان باڵەخانەی شارەوانی شار مەهاباد بەرزەوکریا هاوکات وەگەرد راگەیانن پەیابوین کۆمار کوردستان لە ساڵ ١٩٤٦.