‏وە بەشداری گشت پێکهاتەیل.. یاد رووژ ئاڵای کوردستان لە قەڵای هەولێر کریا

‏ئمڕوو چوارشەممە، یاد رووژ ئاڵای کوردستان لە قەڵای هەولێر بەرز راگیریا، وە بەشداری نوێنەرەیل پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینییەیل لە کورد، عەرەب، تورکمان، ئاشووری و ئێزیدی، و وە ئامادەبوین سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان.

‏هەمیش زانکۆی کوردستان مەراسیمیگ تایبەت ئەرا بەرزەوکردن ئاڵا وە هەماهەنگی وەرد دەزگای ڕوانگە ئەنجامدا، ئیەش لە چوارچمگ زنجیرە چالاکییگ کە وەی بوونەو لە شمارەیگ دامودەزگا، وەتایبەت لە مەکتەوەیل وەڕیوەچین.

‏ ساڵانە لە ١٧ کانوون یەکەم (دیسەمبەر)، یاد رووژ ئاڵای کوردستان کرێد و دامەزراوە فەرمییەیل هەرێم کوردستان لە ری چالاکیی جوراوجویرەیل، وەتایبەت لە ناوەندەیل خوەنین، یادەگە پیرۆز کەن.

‏کوردەیل وەی مدوو ئەوەگ لەی رووژە ئاهەنگ کەن، کە لەی بڕوارە ئاڵای کوردستان لەبان باڵەخانەی شارەوانی شار مەهاباد بەرزەوکریا هاوکات وەگەرد راگەیانن پەیابوین کۆمار کوردستان لە ساڵ ١٩٤٦.

