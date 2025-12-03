‏وە بەشداریکردن 110 فلیم.. دهۆک ئامادەکاری ئەرا دوانزەهەمین ڤیستیوالە سینەمایەگەی کەێد

شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏لیژنەی رێکخەر ڤیستیوال سینەمایی ناوەودەڵەتی دهۆک ئەرا خول دوانزەهەمی، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان، گشت ئامادەکارەیل پێویست دەسوەپیکردن چالاکی ڤیستیوالەگە لە پارێزگاگە تەواوکریاس، دیاریکرد هەشت شوین دیاریکریاس ئەرا نمایشکردن فلیم، وەرد دیاریکردن باوەتەیل سیمینار و گفتوگویەیل کارەیل هونەری پەیوەنیدار وە ڤیستیوالەگە.

‏بڕیارە چالاکیەیل لە 9 کانون یەکەم دەسوەپی بکەێد تا 16 هەمانگ مانگ وەردەوامە.

‏حەسەن عارف وەرپرس راگەیانن ڤیستیوالەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "110 فلیم پێشبڕکێ کەن وەبان خەڵات ڤیستیواڵ لەدویای ئەوەگ وەلایەن لیژنەیگ تایوەت هەڵوژێریانە لە بنەرەت 800 فلیم کە پیشکەشکریابوین ئەرا بەشداریکردن" دیاریکرد فلیمەیل جوراوجورن لەناوەین کوڵە فلیم و فلیم درویژ و فلیم دیکۆمنتاری".

‏وتیش "ڤیستیواڵەگە ئمساڵ وە دروشم هشکی و ئاڵشتبوین کەشوهەواسە کە سیمینارەیلیگ هونەری کرێد ئەرا گفتوگوکردن لەی باوەتە رووشنایی خستن وەبان ئاسەوارەگەی" وتیش "سینەمایی ئیسپانی میوان ئێ خولەن وە چەن کاریگ سینەمایی بەشداریکەن".

‏

‏