وە بڕ زیاتر لە 4 ملیار دۆلار مووڵەت وە پڕۆژەی بەرهەمهاوردن لە هەرێم کوردستان دریاس
شەفەق نیوز - هەولێر
محەمەد شوکری، سەرۆک دەسەی وەبەرهێنان لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە رایگەیان دەسەگە لە ماوەی ساڵ 2025 مووڵەت وەچەن پڕۆژەیگ بەرهەمهاوردن دایە کە قەوارەی سەرمایەیلیان رەسیەس ئەرا نزیکەی چوار ملیار دۆلار.
یەیش لە وتاریگ شوکری هات مەوقەی وازکردن ئابووریی ناوەین سعوودیە و هەرێم کوردستان لە هەولێر.
لە وتارەگەی دیاریکرد، وەبەرهێنان لە هەرێم کوردستان لە ماوەی پەنج ساڵ گوزەشتە ئەوزەڵکردن وەرچەویگ وەخوەی دیە، وتیش؛ "زیایبوین وەردەوامیگ ئیسفاکردیمن لە وەردەوامی متمانەی وەبەرهێنەرەیل ناوخوەیی و ناودەوڵەتی".
وتیش، تەنیا لەماوەی ساڵ گوزەشتە، سەرکەفتی بویمن لە مووڵەت دان وە زیاتر لە 200 پڕۆژەی وەبەرهێنان کە قەبارەی سەرمایەگەیان نزیکەی 4 ملیار دۆلار بویە، یەیش وەلیفەت فرەیگ وە هەرێم کوردستان و گشت عراق رەسانیە."