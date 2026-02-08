‏وە بڕ زیاتر لە 4 ملیار دۆلار مووڵەت وە پڕۆژەی بەرهەمهاوردن لە هەرێم کوردستان دریاس

2026-02-08T09:43:17+00:00

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏محەمەد شوکری، سەرۆک دەسەی وەبەرهێنان لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە رایگەیان  دەسەگە  لە ماوەی ساڵ 2025 مووڵەت وەچەن  پڕۆژەیگ بەرهەمهاوردن دایە کە قەوارەی سەرمایەیلیان رەسیەس ئەرا   نزیکەی چوار ملیار دۆلار.

‏یەیش لە وتاریگ شوکری هات مەوقەی وازکردن ئابووریی ناوەین  سعوودیە و هەرێم کوردستان لە هەولێر.‌

‏لە وتارەگەی دیاریکرد،  وەبەرهێنان لە هەرێم کوردستان لە ماوەی پەنج ساڵ گوزەشتە ئەوزەڵکردن وەرچەویگ وەخوەی دیە، وتیش؛  "زیایبوین وەردەوامیگ ئیسفاکردیمن لە وەردەوامی متمانەی وەبەرهێنەرەیل ناوخوەیی و ناودەوڵەتی".

‏ وتیش، تەنیا لەماوەی ساڵ گوزەشتە، سەرکەفتی بویمن  لە  مووڵەت دان وە زیاتر لە 200 پڕۆژەی وەبەرهێنان کە قەبارەی سەرمایەگەیان نزیکەی 4 ملیار دۆلار بویە، یەیش وەلیفەت فرەیگ وە   هەرێم کوردستان و گشت عراق رەسانیە."

