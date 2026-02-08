‏وە بڕ زیاتر لە 4 ملیار دۆلار مووڵەت وە پڕۆژەی بەرهەمهاوردن لە هەرێم کوردستان دریاس

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏محەمەد شوکری، سەرۆک دەسەی وەبەرهێنان لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە رایگەیان دەسەگە لە ماوەی ساڵ 2025 مووڵەت وەچەن پڕۆژەیگ بەرهەمهاوردن دایە کە قەوارەی سەرمایەیلیان رەسیەس ئەرا نزیکەی چوار ملیار دۆلار.

‏یەیش لە وتاریگ شوکری هات مەوقەی وازکردن ئابووریی ناوەین سعوودیە و هەرێم کوردستان لە هەولێر.‌

‏لە وتارەگەی دیاریکرد، وەبەرهێنان لە هەرێم کوردستان لە ماوەی پەنج ساڵ گوزەشتە ئەوزەڵکردن وەرچەویگ وەخوەی دیە، وتیش؛ "زیایبوین وەردەوامیگ ئیسفاکردیمن لە وەردەوامی متمانەی وەبەرهێنەرەیل ناوخوەیی و ناودەوڵەتی".

‏ وتیش، تەنیا لەماوەی ساڵ گوزەشتە، سەرکەفتی بویمن لە مووڵەت دان وە زیاتر لە 200 پڕۆژەی وەبەرهێنان کە قەبارەی سەرمایەگەیان نزیکەی 4 ملیار دۆلار بویە، یەیش وەلیفەت فرەیگ وە هەرێم کوردستان و گشت عراق رەسانیە."

