وەبوونەی جەژن.. نێچیروان بارزانی: باوەڕ دیریمن گەل كوردستان سەختیەیل خەێدە پشتشەر

سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو پەنجشەممە، پەیام پیرووزبایی وەبوونەی هاتن جەژن رەمەزان بڵاو کرد، و دووپات کرد ک گەل کوردستان توانای دەرچگن لە ئی رەوشەیل سەختە دیرێد، ئەویش وە خوەیڕاگری و رویوەڕویبوین سەختیەیل.

بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: "وە بوونەی هاتن جەژن رەمەزان پیرووز، گەرمترین پیرووزبایی لە گشت موسڵمانەیل کوردستان و عراق و گشت جیهان کەم، وە تایبەت پیرووزبایی لە خیزان و کەسوکار شەهیدەیل سەربەرز کەم، و ئومیدەوارم ئی جەژنە بوودە سەرەتایگ ئەرا ئارامی و دڵنیایی و شادمانی ئەرا گشت لایگ."

هەرلیوا بارزانی وتیش: "با واتایەیل و پەیامە بەرزەیل ئی جەژنە، لە وەخشین و گەردن‌ئازادی و ئاشتەوایی، بکەیمنە دەرفەتیگ نوو ئەرا وەرەونوابردن تەبایی و یەکڕزی، لە ناو ئی رەوشەیل ناسکە ک ناوچەگەمان وەپیەو رەد بوود لە ناو ئاڵووزی و رخدارەیل جەنگ، بایەسە گشت لایگ وە وەرپرسیاریەتی میژوویی و نیشتمانییەو کار بکەن ئەرا مقیەتیکردن قەوارەی هەرێم کوردستان و نواگیریکردن سەختیەیل."

دیاری کرد ک: "ئیمە وە چەو ئومید و گەشبینییەو نووڕیمنە بانان، و باوەڕ دیریمن ک گەل کوردستان، وە خوەیڕاگری و یەکدەنگی خوەی، ئی رەوش سەختەیشە خەێدە پشتشەر. ئومیداریمن جەژن خێر و شادمانی بوود ئەرا گشت لایگ."