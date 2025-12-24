‏وەبوونەی جەژن زایینی.. نێچیروان بارزانی پابەندبوین کوردستان وە مقیەتیکردن وەیەکەوژیان و وەخشین دووپات کەێد

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرۆک هەرێم کوردستان، نێچیروان بارزانی، ئمڕوو چوارشەممە، گەرمترین پیرۆزبایی لە هاووڵاتییەیل کریستیان لە هەرێم کوردستان و عراق و گشت کریستیانیەیل جیهان کرد وەبوونەی جەژن لەداڵگبوین حەزرەت مەسیح، و ئومید جەژنیگ خوەش و پڕ لە ئارامی و ئاشتی ئەرایان خوازی.

‏بارزانی لە بەیاننامەیگ دووپاتکرد کە کریستیانەیل پێکهاتەیگ رەسەن و بەشیگ دانەوڕیاگن لە مێژوو و ئیرنگە و ئایندەی کوردستان دیاریکرد ئێ رووژە پیرۆزە دەرفەتێگە ئەرا نووکردن هەرێم کوردستان وە پاراستن کەلەپوورە دێرینەگەی لە مژار پێکەوەژیان و قبووڵکردن یەکتر.

‏سەرۆک هەرێم دیاریکرد، کوردستان جویر هەمیشە مینێد و بوودە پەناگەیگ ئارام ئەرا گشت پێکهاتەیل، دووپاتکرد، رۆڵەیل نیشتمان شەریکن لە یەک چارەنویس و لە رووژە سەختەیل وەرد یەک قوربانی دانە، و وەردەوام بوون لە کارکردن پێکەوەیی ئەرا بانانیگ گەشاوەتر ئەرا نەوەیل ئایندە.

‏بارزانی داوا کرد پەیام جەژن زایینی بوودە پەیام ئاشتی و خوەشەویستی و وەهێزکردن برایەتی ناوەین گشت پێکهاتەیل، و پیرۆزباییەگەی وەی شیوەی کۆتایی وەپیهاورد: "جەژن زایینی لە گشتی پیرۆز بوود، گشت ساڵیگ وە خوەشی و بەختەوەر بوون."

