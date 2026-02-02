‏وە بانگهێشت فەرمی.. شاندیگ ئەنجومەن نیشتمانیی کورد (ENKS) رەسیە دیمەشق

‏شەفەق نیوز - دیمەشق

‏شاندیگ باڵای ئەنجومەن نیشتمانیی کورد لە سووریا (ENKS)، وە سەرۆکایەتی محەمەد ئیسماعیل، ئمڕوو دووشەممە، رەسیە دیمەشق پایتەخت سووریا، وەبان بانگهێشتیگ فەرمی وەلایەن وەزارەت دەرەوەی سووریا.

‏سەرچەوەیگ لە کۆمیتەی ناوەندیی پارت دیموکراتی کوردستان سووریا وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان؛ دەسەی سەرۆکایەتیی ئەنجومەن نیشتمانیی کورد لە سووریا، لەبان بنەمای بانگهێشتنامەیگ فەرمی وەلایەن حکومەت سووریا وەڕەو دیمەشق وەڕیکەفتن.

‏سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، شاندەگە پێکهاتبوی لە: محەمەد ئیسماعیل، نیعمەت داود، فەیسەڵ یوسف و سولەیمان ئۆسۆ.

‏دیاریکرد سەردانەگە لە چوارچمگ تاوتوێکردن چەن دۆسێیگ سیاسیی شوین بایەخ هەردووگ لاس، وەبی ئەەگ هویردەکاری زیاتر لەبان خشتەی کووبوینەوەیل ئاشکرابکەێد.

‏ئەنجومەن نیشتمانیی کورد لە سووریا، دویەکە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئەو رێککەفتنە لەناوەین حکومەت سووریا و هێزەیل سووریای دیموکرات (هەسەدە) واژوو کریاس، گامیگە هەوەجە وە مامەڵەیگ وەرپرسیارانە کەێد وەلایەن هەردووگ لا.

‏ ئەنجومەنەگە هیوا خوازی رێککەفتنەگە وە جددی و وەشیوەیگ وەردەوام جیوەجی بکرێد، وەجویریگ دەسمیەتیدەر بوود لە دویرەوخسن وڵات مەینەتی و گرژی زیاتر و ریگە خوەشکەر بوود ئەرا گلەوداین ئاوارەیل ئەرا بان ماڵ و میلکان خوەیان.

‏