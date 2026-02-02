وە بانگهێشت فەرمی.. شاندیگ ئەنجومەن نیشتمانیی کورد (ENKS) رەسیە دیمەشق
شەفەق نیوز - دیمەشق
شاندیگ باڵای ئەنجومەن نیشتمانیی کورد لە سووریا (ENKS)، وە سەرۆکایەتی محەمەد ئیسماعیل، ئمڕوو دووشەممە، رەسیە دیمەشق پایتەخت سووریا، وەبان بانگهێشتیگ فەرمی وەلایەن وەزارەت دەرەوەی سووریا.
سەرچەوەیگ لە کۆمیتەی ناوەندیی پارت دیموکراتی کوردستان سووریا وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان؛ دەسەی سەرۆکایەتیی ئەنجومەن نیشتمانیی کورد لە سووریا، لەبان بنەمای بانگهێشتنامەیگ فەرمی وەلایەن حکومەت سووریا وەڕەو دیمەشق وەڕیکەفتن.
سەرچەوەگە ئاشکرایکرد، شاندەگە پێکهاتبوی لە: محەمەد ئیسماعیل، نیعمەت داود، فەیسەڵ یوسف و سولەیمان ئۆسۆ.
دیاریکرد سەردانەگە لە چوارچمگ تاوتوێکردن چەن دۆسێیگ سیاسیی شوین بایەخ هەردووگ لاس، وەبی ئەەگ هویردەکاری زیاتر لەبان خشتەی کووبوینەوەیل ئاشکرابکەێد.
ئەنجومەن نیشتمانیی کورد لە سووریا، دویەکە لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئەو رێککەفتنە لەناوەین حکومەت سووریا و هێزەیل سووریای دیموکرات (هەسەدە) واژوو کریاس، گامیگە هەوەجە وە مامەڵەیگ وەرپرسیارانە کەێد وەلایەن هەردووگ لا.
ئەنجومەنەگە هیوا خوازی رێککەفتنەگە وە جددی و وەشیوەیگ وەردەوام جیوەجی بکرێد، وەجویریگ دەسمیەتیدەر بوود لە دویرەوخسن وڵات مەینەتی و گرژی زیاتر و ریگە خوەشکەر بوود ئەرا گلەوداین ئاوارەیل ئەرا بان ماڵ و میلکان خوەیان.