وە ئامانجگردن بارەگای حزبیگ دژ وە ئیران وە درۆن لە هەولێر
2026-04-15T13:30:01+00:00
شەفەق نیوز - هەولێر
سەرکردەیگ لە "حزب دیموکراتی کوردستان ئیران دژبەر"، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان بارەگای حزبەگەی لە هەولێر وە درۆن کریاسە ئامانج.
کەریم پەروێزی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان ئمڕوو یەکیگ لە بارەگایەیل حزب لە ناوچەی دێگەڵە سەر وە پارێزگای هەولێر، وەر پەلاماریگ درۆنی کەفتیە.
پەروێزی ئاشکرایکرد "پەلامارەگە هویچ زەخمداریگ لەلی نەکەفتیە"، بی ئەوەگ هویردەکاری زیاتر لەبان سروشت وەئامانجگردنەگە یا ئەو لایەنە پەلامارەگە ئەنجام دایە بخەێدەڕوی.