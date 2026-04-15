‏وە ئامانجگردن بارەگای حزبیگ دژ وە ئیران وە درۆن لە هەولێر

2026-04-15T13:30:01+00:00

‏شەفەق نیوز - هەولێر

‏سەرکردەیگ لە "حزب دیموکراتی کوردستان ئیران دژبەر"، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان  بارەگای حزبەگەی لە هەولێر وە درۆن کریاسە ئامانج.

‏کەریم پەروێزی وە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان ئمڕوو یەکیگ لە بارەگایەیل حزب لە ناوچەی دێگەڵە سەر وە پارێزگای هەولێر، وەر پەلاماریگ درۆنی کەفتیە. 

‏پەروێزی ئاشکرایکرد "پەلامارەگە هویچ زەخمداریگ لەلی نەکەفتیە"، بی ئەوەگ هویردەکاری  زیاتر لەبان سروشت وەئامانجگردنەگە یا ئەو لایەنە پەلامارەگە  ئەنجام دایە بخەێدەڕوی.

