وە یاد جینۆساید ئێزیدییەیل.. نێچیرڤان بارزانی داوا کەێد رێککەفتن شەنگال جیوەجی بکریەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، دووپات کرد، کە تاوان جینۆساید کە ریخریاگ داعش وەرانەور ئێزیدییەیل جیوەجی کرد هێمان نوێنەرایەتی "زەخم وازیگ" لە ویژدان گەل کوردستان کەێد، و داوا لە حکومەت فیدراڵی کرد ئەرا گلەوداین ئاسایش و ئاوەدانکردن ئەرا شەنگال و جیوەجیکردن ڕێککەفتن ئارامی قەزاگە وە هەماهەنگی وەگەرد حکومەت هەرێم کوردستان.

و بارزانی، لە بەیاننامەیگ وە بوونەی یاد ساڵانەی دوانزەهەم جینۆساید ئێزیدییەیل، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە ئی یادە "وە پەژارە و خەم فرەیگ" هۊرەو کریەێد، و رێز خوەی نیشان دا ئەرا گیان قوربانییەیل کە لەو تاوانە کوشیان.

وتیش کە ئێزیدییەیل هێمان، دۊای رەدبۊن 12 ساڵ، "باج ناکۆکییەیل سیاسی و بویین گرووپەیل چەکدار نایاسایی دەن"، و دووپات لە گرنگی دەرچگن ئەو گرووپەیلە و ئاڵشتکردن شەنگال ئەرا پارێزگایگ کرد وە شیوەیگ کە ری وە گلەوخواردن ئاوارەیل ئەرا ناوچەیلیان بەێد.

هەمیش وت« لە ئەرک حکومەت فیدراڵییە ئاسایش و خزمەتگوزاری و ئاوەدانکردن بارێدەو ئەرا شەنگال، و رێککەفتن گلەوداین سەقامگیری و ئاساییکردن رەوش لەناو قەزاگە جیوەجی بکەێد، وە هەماهەنگی وەگەرد حکومەت هەرێم کوردستان.

بارزانی دووپات کرد لەبان وەردەوامبۊن تەقەلایل ئەرا ئاشکراکردن چارەنویس رفیاگەیل ئێزیدی، و وت کە تیم مەکتەب سەرۆکایەتی هەرێم وەردەوام بوود لە کارەگەی "تا وەختیگ تەنیا یەک رفیاگ بمینێد"، لەشان وەردەوامبۊن جۊلە ناودەوڵەتییەیل ئەرا دانپیانان تەواو وە تاوانەیل داعش چۊ جینۆساید.

هەرلیوا، سوپاس لە خەڵک پارێزگای دهۆک و ناوچەی بادینان کرد لەوەر پیشوازیکردنیان لە ئاوارەیل ئێزیدی لە ماوەی ساڵەیل قەیرانەگە، و وەرەو ئەو وڵاتەیلە کە دان وە جینۆسایدەگە نانە و پاڵپشتی ئەرا قوربانییەیل پیشکەش کردنە.

بەیاننامەگەی وە کلکردن سڵاو ئەرا خوەیڕاگری کۆمەڵگەی ئێزیدی کووتایی هاورد، و ئەرا جەنگاوەرەیل پیشمەرگە کە بەشداری لە ئازادکردن شەنگال کردن، و ئافەرین رۆڵ سەرۆک وەرین هەرێم کوردستان مەسعود بارزانی کرد لە سەرکردایەتیکردن ئەو قۆناغە.

ریخریاگ داعش لە ئاب/ ئۆگۆست ساڵ 2014، پەلاماریگ فراوان ئەرا بان قەزای شەنگال کە فرەی ئێزیدییە جیوەجی کرد، و چەکدارەیلی تاوانەیل جینۆساید جیوەجی کردن.

وەزارەت دەیشت ئەمریکی لە ئاب/ ئۆگۆست 2024 وت، کە "داعش هەزاران لە ئێزیدییەیل کوشت و کردەیانە کویلە، و هێمان زیاتر لە 2600 ژن و دۊت ئێزیدی بیسەروشونە و هێمان ئۆپراسیۆنەیل دیاریکردن شۊناس ئەو تەرمەیلە کە لەناو قەورە وەکۆمەڵەیل پەیا کریانە وەردەوامە".

دەسەڵاتەیل عراقی، لە تەمموز/ یۆلیۆی ساڵ گوزەشتە، 93 قەور وەکۆمەڵ دیاری کردن کە بڕوا کریەێد قوربانییەیل ئێزیدی لەخوەی بگرێد، کە هێمان 32 لەلیان واز نەکریانە لە هەردوگ قەزای شەنگال و بەعاج.

لەناوەین هەزاران ئێزیدی کە پەیا نەکریانە، روفات کەمتر لە 700 کەس دەرهاوریا، وەلی تەنیا شۊناس 243 تەرم دیاری کریا و گلەو دریان ئەرا خیزانەیلیان.