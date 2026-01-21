کوشیای و زەخمداریگ وە پەلاماردان بارەگای پارت ئازادی کوردستان لە هەولێر

شەفەق نيوز- هەولێر

شەفەق ئمڕوو چوارشەممە، بارەگای پارت ئازادی کوردستان (PAK) کەفتە وەر پەلاماریگ لە پارێزگای هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان.

وەگورەی زانیاریەیل، بارەگای ئەو حزبە کورد ئۆپۆزسیۆن رژیم ئیرانە وە فرۆکەی بێفڕۆکەوان پەلامار دریا، کە بویە مدوو کوشیان ئەندامیگ لە حزبەگە و زەخمداربوین کەسیگ ترەک.

لەلای خوەییش، حزبەگە لە بەیاننامەیگ وت: بارەگای سوپای نیشتیمانی کوردستان، شەفەق ئمڕوو کەفتە وەر پەلامار فرۆکەی بێفڕۆکەوان.

وتیش: پەلامارەگە بویە مدوو کوشیان هەڤاڵ موزەفەر محمد ساڵح کە وە (نەبەز) ناسیاس، ئەندام پارت ئازادی کوردستانە، و ئەندام لۆجستی لە سوپای نیشتیمانی کوردستانی.

حزبەگە توومەتبار رژیم ئیران کرد وە جیوەجیکردن ئی پەلامارە لەبان بارەگای لە هەولێر، و تا وەخت نویسانن خەوەرەگە هیچ هەڵوێستیگ فەرمی لەلایەن دەسەڵاتەیل هەرێم کوردستان دیار نەویە.