کوشیان 3 کراکار بیگانە وە رویداوەیلیگ جیاجیا لە هەولێر

شەفەق نيوز- هەولێر

وەڕیەوبەرایەتی وەرگری شارستانی لە هەولێر، ئمڕوو یەکشەممە، کوشیان سێ کراکار بیگانە وە رویداوەیلیگ جیاجیا لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە راگەیان، و لە خود وەختەگە ئاشکرای داوەزیان گەورەیگ کرد لە رویداوەیل ئاگر.

شاخەوان سەعید ئەفسەر لە وەرگری شارستانی لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وە ئامادەبوین ئاژانس شەفەق نیوز وت: پارێزگای هەولێر لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە سێ رویداو کار جیاجیا توومار کرد، بوینە مدوو کوشیان سێ کراکار بیگانە، وتیش: لێکۆڵینەوە ئەوە چەسپان کە ئەو کارخانەیلە کە رویداوەیل لەناویان بویە، خوارترین مەرج و پەیمانەیل بیوەیی پیشەیی نەیاشتنە.

لە باوەت هەڵوێست ئامار ئاگرەیل، سەعید دیاری کرد کە ساڵ 2024 توومارکردن 2206 رویداو جیاجیا لەناو سنوور پارێزگاگە وەخوەی دیە، لە وەختیگ ئی شمارە لە ساڵ 2025 ئەرا تەنیا 732 رویداو ئاگر داوەزیا، کە کەمەوبوینیگ نیشان کەێد وەڕیژەی 67% وەچەو ساڵ وەرجە خوەی.

سەعید دیاری کرد کە مدوو ئی داوەزیانە چوودەو ئەرا نووەوکردن وەردەوام ئامراز و ئامێرەیل وەرگری شارستانی، و هاوردن ئامێرەیل نوویگ ئەرا وەڕیەوبەرایەتیەیل، بیجگە خەسەوکردن خولەیل راهێنانیان ئەرا بەرزکردن ئاست وەڵامدان.

ئەو ئەفسەرە لە وەرگری شارستانی دووپات کرد کە تیمەیل سەردان زیاتر لە 700 شوین کارکردن لە ساڵ گوزەشتە کردنە، جویر کارخانەیل و ئەمارەیل و بینایەیل بازرگانی ئەرا دووارە هەڵسەنگاندن ئاست بیوەییان، ئاشکرا کرد کە ساکاڵای دادوەری لەبان بڕیگ لە خاوەن ئەو شوینەیلە توومار کریاس لە ئەنجام کەموکوڵی و پێشێلکردن یاسایی.

سەعید لە کۆتایی باس گەشەکردن بیناسازی و لۆجیکی دەزگاگە کرد، و دیاری کرد کە هەولێر ئیرنگە خاوەن تەوەرەیل کپەوکردن ئاگرە و پاچینەیل هایدرۆلیکی کە بەرزییان رەسێد ئەرا 100 مەتر، کە تەکنیک نووە ئەرا رەفتارکردن وەرد رویداوەیل بینا فرە بەرزەیل.