‏کوشیان و زەخمداری وە رویداو هاتوچو لەبان ری "زاخۆ ـ ئیبراهیم خەلیل" (وینە)

شەفەق نيوز- زاخۆ

سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی هاتوچو ئیدارەی زاخۆ، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە مردن کەسیگ و زەخمداری کەسیگ ترەک وە رویداو هاتوچوی لەناوەین دوو ماشین لەبان ری ناوەین شار زاخۆ و ئیبراهیم خەلیل سنووری.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، رویداوەگە شەوەکی ئمڕوو رویدا وە لەیەکەوداین دوو ماشین لەبان جادەی گشتی، بویە مدوو پلیان یەکیگیان، و ئەوەکەیش لەیەکەودا وەرد دوکان هاوڵاتییگ، وەبی ئەوەگ زەخمداری لەناو دوکانەگە تووماربکرێد.

‏دیاریکرد، تیمیگ هاتوچو و فریاکەفتن رەسینە شوین رویداوەگە، زەخمدارەگە ئەرا خەستەخانە کلکردن و ماشینەیل لەبان ری لاوریان و دوارە هاتوچو وازکریا.

